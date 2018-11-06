Xiaomi her zaman akıllı telefon kategorisinde ve diğer akıllı ev ürünlerinde etkileyici özellikler ile ön plana çıkmayı başardı. Amiral gemisi bu yılın başlarında Mi 8‘i piyasaya sürdü, ve bununla birlikte akıllı telefona ek olarak şeffaf arka panel versiyonu da geldi. Ayrıca bu tasarım Xiaomi Mi 6 için de dizayn edildi.

Mi 8 Explorer Edition olarak adlandırılan sınırlı bir sürüm olmasına rağmen sahip olduğu şeffaf arka panel sayesinde hayranları arasında çok popüler olmayı başardı. Bu şekilde populer olması da sonradan çıkan Mi 8 Pro‘nun şeffaf arka panel ile piyasaya sürülmesine neden oldu.

Mi 8 Explorer Edition piyasaya sürüldüğünden beri resmi farklı başka şeffaf modeller gördük. Şeffaf arka cam panel tasarım şu anda sektörü kasıp kavuran Xiaomi’nin farklı renk tonları kadar popüler değil. Ancak farklılık sevenler arasında kendi popülaritesini koruyor. Xiaomi’nin bir diğer modeli olan Xiaomi Mi 6 şeffaf arka panel modeli Çin’de satışa sunuldu. Şeffaf arka panel modeli Çin’de bulunan bir üreticiden küçük bir ücret karşılığında alındı, ve evde hayranlarının evde kolaylıkla kurması için tasarlandı. Xiaomi Mi 6 şeffaf arka panel ilk olarak telefonuna yanlışlıkla düşen ve camı kırılmış olan Çin teknoloji blogu IT168’de bir muhabir tarafından keşfedildi.

Mi 8 Explorer Edition’ın en güzel özelliği büyük ölçüde şeffaf cam panelin gerçek içselleri tamamen göstermemesidir. Ancak Xiaomi Mi 6 şeffaf arka panel sürümü bu kadar estetik bir görünüme sahip değil.

Temel olarak yapılması gereken telefonun arkasındaki orijinal camın çıkarılması, ve sahte cam panelin takılmasıdır. Yine de orijinal cam panelini kullanmayı düşünüyorsanız, bir uzman tarafından en iyi şekilde yapılmış arka cam panele sahip olabilirsiniz. Vantuz ve tutkal gibi telefonların sökülmesi için kullanılan aletler gerekli olacaktır. Değiştirildikten sonra yarı saydam cam panel çok kötü görünmüyor, ancak Mi 8 Explorer kadar da güzel görünmüyor. Gösterilen resimler Xiaomi Mi 6‘nın orjinal internAls‘idir. Yakında Çin dışında online perakende satışı yapan sitelerden alınabilir.