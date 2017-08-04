Xiaomi Mi 6 ve Redmi Note 4X, 11 Ağustos’ta MIUI 9 Arayüzüne Kavuşuyor!

MIUI 9 geçen hafta Xiaomi Mi 5X ile birlikte açıklandı ve resmi satışı bir hafta içinde başlıyor. MIUI 9 güncellemesini almak için ilk iki telefon Xiaomi Mi 6 ve Xiaomi Redmi Note 4X ve sadece 11 Ağustos’a kadar beklemek zorunda kalacaklar.

İlk gönderimden iki hafta sonra, 25 Ağustos’ta diğer 12 telefon modeli MIUI 9 arayüzünü alabilecek. Mi Mix, Mi Not 2, Mi 5, Mi 5s, Mi 5s Plus, Mi 5c, Mi Max Ve onun yeni kardeşi Mi Max 2, Mi 4’ler, Mi 4c ve Redmi 4X.

Eylül ayında üçüncü bir güncelleme dalgası olacak. Bu, birkaç yıl geride kalan giriş seviyesi cihazlar için olacak – Redmi 2A ve Redmi 1 / 1S modellerini kapsayacak.

Yeni MIUI 9 Akıllı telefon arayüzü, Resim arama ve Akıllı asistan özelliklerini getiriyor. Aynı zamanda belirli bir CPU hızlanma moduna ve daha iyi bir geri bildirime sahiptir.

Güncelleme şu an yalnızca Çin’de mevcut, ancak Xiaomi Global sürümünü yakında teslim etmeyi taahhüt etti.