Xiaomi, yıl içerisinde düzenli aralıklarla yeni akıllı telefon modelleri tanıtmaya kararlı gibi gözüküyor. Markanın sürekli yeni bir akıllı telefonu ortaya çıkıyor. Bu modellerden sonuncusu da Xiaomi Mi 6S akıllı telefonları oldu. İlk olarak 2017 yılında tanıtıma çıkan Xiaomi Mi 6 modelinin elde ettiği başarı sonrasında serinin devamı niteliğinde bir telefon hazırlanma kararı alındı.

Xiaomi Mi 6S adıyla gelecek olan yeni akıllı telefonun da yine yüksek satış rakamlarına ulaşmasının mümkün olacağından söz ediliyor. Performans testlerine ortaya çıkan akıllı telefonlar için detaylardan söz edelim.

Xiaomi Mi 6S Nasıl Özelliklerle Geliyor?

Yeni akıllı telefon modelinde özel bir versiyon göreceğimizi gösteren detaylar var. Telefonların içerisinde 6 GB RAM bellek kullanılması bekleniyor. İşlemci kısmında ise eski modellerde de yer verilen Snapdragon 835 modelinin yer alacağı konusunda bilgiler var.

Eski amiral gemisi işlemcilerinin yeni modelde nasıl bir etki yaratacağı ise merak konusu. İşlemcilerin 6 GB RAM bellek miktarıyla desteklenmesi ise performans konusunda üst segmentlerin hedeflendiğini gösteriyor. 6 GB RAM bellek miktarına ek olarak 4 GB RAM bellek kullanan bir model daha gelmesi bekleniyor. Fakat bu modelin işlemcisinde bir değişiklik olmayacak.

Xiaomi Mi 6S akıllı telefonlarının ekran kısmında nasıl bir sisteme yer verileceği konusunda da bilgiler bulunmuyor. Muhtemelen Mi 6 modelinin ekranlarından daha geniş ekranlara yer verilecek. Telefonların diğer bir avantajı ise içerisinde yer alan işletim sistemi olacak. Android 9.0 işletim sistemiyle çıkış yapılacak.

Amiral gemisi serisinin özel bir versiyonu olarak gelecek olan Xiaomi Mi 6S akıllı telefonlarının satış fiyatı konusunda ise en ufak bir bilgi bulunmuyor. Yeni telefonun Mi Mix 3 etkinliğinde ortaya çıkmasını bekliyoruz. Fiyat ve tüm teknik bilgiler bu tanıtımdan sonra kesinlik kazanmış olacak. Tanıtımda başka sürprizler de gelebilir.