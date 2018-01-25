Xiaomi görünüşe göre Mi 6X olarak adlandıracağı Mi 5X‘in üst modeli üzerinde çalışıyor. Bu modelin aşağıda görülebilen ve iki farklı kaynaktan gelen fotoğraflarının sızdırıldığı iddia ediliyor. Genel olarak tasarım altın ve siyah renklerle yapılmış gibi görünse de henüz bu sızıntılara güvenmemeyi tercih ediyoruz.

Xiaomi Mi 6X bir iPhone X görünümlü dikey çift arka kamera düzenlemesine sahip, eski modelin ise iPhone 7 Plus benzerliği vardı. Telefonda açıkça 18:9 dokunmatik ekran ve muhtemelen 5.99 inç panel olduğu görülüyor. Xiaomi gelecek ay bu telefonu 2018 MWC‘de sergileyebilir veya en azından yalnızca kısaca gösterisini yapabilir. Şirket bu telefonda kendi Surge S2 işlemcisinden yararlanabilir. Bu işlemci 2.2 GHz’e kadar dört Cortex-A73 çekirdeği ve 1.8 GHz’e kadar dört Cortex-A53 çekirdeği bulunan 8 çekirdekli bir işlemcidir. Ortaya atılan diğer iddialara göre GPU Mali-G71 MP8 modeli olacak.

İlginçtir ki Mi 5X bazı pazarlarda Mi A1 olarak piyasaya sürüldü. Mi 6X de aynı kadere sahip olup Çin dışında bir Mi A2‘ye dönüşür mü? Henüz bunun hakkında net bir bilgi yok.