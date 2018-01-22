Xiaomi, akıllı telefon modellerini genişletme kararlı gibi gözüküyor. Öyle ki marka diğer markalarda olduğu gibi sürekli olarak yeni akıllı telefon tanıtma dönemine geçiş yaptı. Bir yandan amiral gemisi serilerini tanıtan marka, bir diğer yandan ise uygun fiyatlı akıllı telefon modelleri üzerinde çalışmakta. Üstelik her sene tanıtılan yeni akıllı telefon sayısının da artırıldığını görüyoruz. Markanın bu konuda yeni modelinin ise Xiaomi Mi 6X akıllı telefonları olacağı belirtildi. Hatta şimdiden yeni modelin bazı özellikleri ortaya çıkmaya başladı.

Xiaomi Mi 6X Nasıl Bir Telefon?

Xiaomi Mi 5X modelinin, 2018 yılı devam versiyonu olarak gösterilen yeni akıllı telefonlarda farklı birçok sistem kullanılacağından söz ediliyor. Xiaomi Mi 6X modelinin ilk değişikliği 18:9 ekran formatına geçiş yapılması olacak. Geçen sene bu format pek tercih edilmemiş ve geri plana atılmıştı. Bu sene ise çerçevesiz ekran modeline geçiş yapılacağı, haliyle 18:9 ekran oranı sunulacağı da belirtiliyor. Bu kısımda ekran boyutu konusunda ise 5.7 inç tercihinin öne çıkacağı konusunda bilgiler var.

Fakat bir diğer görüşe göre yeni modelde 5.7 inç kasa kullanılacağı ancak çerçevesiz yapının 5.9 inç ekran boyutunun sunulmasını sağlayacağı belirtiliyor. Ekranın çözünürlük değeri konusunda ise bir bilgi paylaşımı yapılmadığını gördük. Bunun dışında genel tasarım konusunda da bazı bilgiler var.

Paylaşılan görsellere göre Xiaomi Mi 6X, önde geniş yüzeyli çerçevesiz bir ekran kullanırken, arka kısımda ise üst üste sıralanmış olan çift kamera kullanacak. Yine 3.5 mm jak kullanımına yer verileceği belirtiliyor. Parmak izi sensörlerinin de arka kısımda yer alacağı belirtilen akıllı telefonların sistemsel özellikleri kısmında ise pek bir detay paylaşımı yapılmadı.

Sadece orta segment bir ürünün beklendiğini ve sistem özelliklerinin de bu doğrultu da olacağını biliyoruz. Yeni akıllı telefonların tanıtımı konusunda ya da sistem özellikleri konusunda marka tarafından bir açıklama geldiğinde yazımızı güncelleyeceğiz. Şu an için Xiaomi Mi 6X akıllı telefonları için elde edilen bilgilerin bu yönde olduğunu görmekteyiz. Bakalım bu modelle beraber teknoloji devi istediği başarıyı elde edebilecek mi? Orta segment için iddialı bir model daha göreceğimiz kesin.