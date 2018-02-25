MWC 2018 etkinliğine çok kısa bir süre kala, bu etkinlikte tanıtılıp tanıtılmayacağı hala soru işareti olan Xiaomi Mi 7 akıllı telefonlarıyla ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Yeni seri akıllı telefon modellerinin sahip olacağı özelliklerle ilgili olarak gelen iddiaların yeni olmadığını da belirtmek gerekiyor.

Yaklaşık 1 aydır Xiaomi Mi 7 akıllı telefonlarının konuşulduğunu görüyoruz. Bununla beraber sürekli olarak telefonların özellikleri konusunda iddialarda gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak bu modelin içerisinde Snapdragon 845 işlemcilerinin kullanılacağı konusunda bilgiler elde edilmişti. Tanıtımı hala kesin olmayan akıllı telefonların bu kez ise canlı görüntüleri ortaya çıktı.

Xiaomi Mi 7 Tasarımı Nasıl Olacak?

Paylaşılan görseller yeni akıllı telefonlara aitse, çerçevesiz bir akıllı telefon modeli göreceğiz. Tamamen çerçevesiz bir akıllı telefon modeli olarak gelmesi beklenen telefonun, görsellerinde de bu detaylar dikkat çekiyor. Alt kısımda ya da yan kısımlarda hiçbir şekilde çerçeve bölümü bulunmamakta.

Buna karşın telefonun üst kısımda ise sadece kamera alanının yer aldığı ince bir çizgi bulunmakta. Arka kısımda ise beklendiği gibi üst üste sıralanmış olan çit arka kameranın yer aldığı görülüyor. Arka yüzeyin ekstra parlak bir yüzey olduğunu da ekleyelim. Ön kısımda yer alan tam ekran tasarımı ve arka kısımda çift arka kamera, şu ana kadar sızan hemen hemen her bilgiyi karşılıyor.

Yeni akıllı telefonların, bunlar dışında nasıl bir sistem sunacağı ya da ne zaman tanıtılacağını bilemiyoruz. Ancak bu görseller Xiaomi Mi 7 modelinin çok iddialı akıllı telefonlar olacağını gösteriyor. Tabii ki şu an için görsellerin gerçek olup olmadığını da bilmek mümkün olmadığı için değerlendirmeleri yapmak adına bir süre daha beklemek gerekiyor. Detaylar ortaya çıktığında, daha net bilgileri paylaşacağız.