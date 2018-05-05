Akıllı telefon dünyasının en yeni modellerinden biri olması beklenen Xiaomi Mi 7, amiral gemisi akıllı telefonlarının arasında gelecek iddialı modellerden biri olması bekleniyor. Çok iddialı bir akıllı telefon olarak gelmesini beklediğimiz yeni modelin her geçen gün yeni detayları da ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak telefonların çerçevesiz ekranlarını ortaya çıkaran bazı görseller paylaşılmıştı.

Tüm bunların ve özelliklerin paylaşılmasının ardından şimdi ise yeni modelin fiyatı ortaya çıktı. Cihazın daha öncede özelliklerini paylaşmış olan bir internet sitesi üzerinden Xiaomi Mi 7 modelinin fiyatları paylaşıldı. Hemen beklenen fiyatlardan söz edelim.

Xiaomi Mi 7 Ne Kadar Fiyatla Satılacak?

Paylaşılan bilgilere göre yeni amiral gemisi serisi akıllı telefonların 440 dolar ile satışa çıkacağı belirtiliyor. 440 dolar ise sadece ana modelin fiyatı olacak. 440 dolar fiyatı sadece giriş modeli için olacak. Xiaomi Mi 7 akıllı telefonunun 6 GB RAM bellek içeren ve 64 GB depolama alanı olan modelinin 440 dolar olacağından söz ediliyor. Bunun dışında 128 GB depolama alanı bulunacak olan modelin fiyatının ise 519 dolar olacağından söz ediliyor.

Telefonun fiyatları konusunda bu detaylar paylaşılmış olsa da bunun dışında telefonun özellikleri kısmında da çok önemli detaylar söz konusu. Snapdragon 845 modeli işlemcileri ve 5.65 inç bir ekranla beraber gelmesi beklenen Xiaomi Mi 7 akıllı telefonlarının, 3D yüz algılama teknolojisine de sahip olacağı belirtiliyor. Bu özelliklerle beraber 440 dolarlık bir fiyatın sunulması ise rakiplerin önüne geçecek bir telefonun geldiğini gösteriyor.

iPhone X ve Samsung’un telefonlarının fiyatını düşünecek olursak, Xiaomi bu konuda oldukça iddialı olarak gelecektir. Zaten uygun fiyatlı modelleriyle dikkat çeken markanın, bu fiyatlarla beraber ne kadar başarılı bir model olacağı ise hala tartışma konusu. Yeni akıllı telefonların fiyatının resmi olarak açıklanmamış olduğunu da bir kez daha hatırlatalım. Bunun için kısa süre sonra yapılması beklenen tanıtımı görmek gerekecek. Fakat beklentiler fiyat aralığının bu yönde olacağını işaret ediyor.