Yakın tarihli bir raporda Xiaomi‘nin bu ayın sonuna kadar Xiaomi Mi 7 ve Mi Band 3 fitness izleyicisini tanıtabileceği söyleniyordu. Sözde Mi 7‘nin bugün sızan fotoğrafları ön ve arka tasarımını ortaya çıkardı. Görüntülerden biri de Mi 7‘nin temel özelliklerini açıkladı.

İlk görüntü dikey çift kamera kurulum ve parmak izi tarayıcı özelliği olan iki gizemli Xiaomi telefonun arka görünümünü gösterir. Soldaki beyaz renkli akıllı telefonun köşeleri sağdakinden daha yuvarlak. Sol tarafta bulunan telefon Xiaomi Mi Mix 2S modeline benziyor. Ancak bildiğimiz kadarıyla Mi Mix 2S‘nin arka tarafında “Mi” logosu bulunmuyor. Mi Mix 2S, Mi 6X ve Redmi Note 5 Pro dışında dikey çift kamera kurulumuna sahip başka bir Xiaomi telefonu yok. Bu da bize görüntüdeki akıllı telefonların Mi 7 Plus ve Mi 7 olduğunu söylüyor olabilir. Bu sızıntıdaki ikinci görüntüye gelirsek iddia edilen Mi 7 çentikli bir tasarımda görülebilir. Çentiğin boyutu OnePlus 6, Huawei P20, Oppo R15 ve benzeri diğer çentikli Android telefonlardan daha büyük duruyor. Mi 7 modelinin 3D yüz tanıma özelliğini desteklemesine olanak tanıyacak 3B karmaşık sensör setine sahip olması hep konuşuldu ve görüntülere göre de sanırım olacak. Ekranın sol ve sağ taraflarında bulunan çerçeveler ince ancak alt çerçeve biraz kalın.

Sızan bu yeni görseller ekranın boyutu hakkında bilgi vermiyor. Ancak önceki raporlarda daha küçük olacak Mi 7‘nin 5,65 inç ekrana sahip olabileceği ve daha büyük Mi 7 Plus’ın ise 6.01 inç OLED ekrana sahip olabileceği iddia edilmişti. Mi 7 ikilisinin ekranda parmak izi tarayıcısına sahip olduğu söylentileri de vardı. Ancak tabii ki tüm bunlar söylentiden öteye gitmiyorlar. Henüz Mi 7 Plus modelinin geleceği bile belirsiz. Üçüncü resimde Mi 7‘ye ait olduğu bildirilen “dipper” kod adı en üstte yer alıyor. Ayrıca telefonun Android 8.1.0 Oreo ve MUI 9 beta arayüz ile önceden kurulu olduğunu da ortaya koyuyor.