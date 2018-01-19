Xiaomi, akıllı telefonlar konusunda tasarım kısmı ile kendisini göstermiş markalardan biri olarak biliniyor. Çerçeveli amiral gemilerini sıkça görmeye başladığımız dönemlerde ilk çerçevesiz akıllı telefon modellerini sunan markalardan biri olarak öne çıkan Çinli teknoloji devi, daha sonrası içinde tasarım kısmında isteneni verdi. Özellikle Mi Max modellerinde sunduğu tam ekran sistemleriyle beraber tasarımlarda kendisini kanıtlayan markanın, şimdi ise amiral gemisi akıllı telefon modelleri bekleniyor. Xiaomi Mi 7 adı ile gelecek olan yeni telefona ilişkin ise çok önemli bilgiler var.

Xiaomi Mi 7 Görselleri Paylaşıldı

Daha önce Xiaomi Mi 6 modeli konusunda görseller paylaşan ve tasarımı doğru bilen kaynaklardan Xiaomi Mi 7 akıllı telefonları için yeni görseller yayınlandığı ortaya çıktı.

Sistem özellikleri konusunda bazı tahminleri olan ancak tasarımları konusunda neredeyse hiçbir bilgi bulunmayan akıllı telefonlar için paylaşılan görseller ise tasarım konusunda da bir taslak ortaya çıkmasını sağladı. Görsellere göre Xiaomi Mi 7 akıllı telefonları istenen teknolojilerle beraber gelecek.

Arka kapak görseli olarak yayınlanan görselde, parmak izi sensörlerinin arka kısma taşındığı görülüyor. Arka kısma taşınan parmak izi sensörlerinin üst kısmında ise iPhone modellerinde yer alan tasarıma bir hayli benzeyen yan yana çift kamera kullanıldığı görülüyor. Kameraların hemen yanında ise çok boşluk bulunmayan flaş ışıkları dikkat çekiyor.

Xiaomi Mi 7 Ekranı Nasıl Olacak?

Sadece arka kapak görseli paylaşılmış olsa da Xiaomi Mi 7 akıllı telefonlarının ekran tasarımları konusunda da bazı açıklamalar yapıldı. Bu açıklamalara göre yeni akıllı telefonların ekran kısmında 6 inç boyuta sahip olması söz konusu olacak. 6 inç ise tamamen çerçevesiz bir model olarak karşımıza gelecek ve tamamen çerçevesiz çok daha geniş bir ekran kullanım alanına sahip olacağız.

Tabii ki Xiaomi bunları doğrulamada ancak cam kaplı arka yüzey iddiaları doğrular nitelikte. Çünkü aynı kaynaklardan cam kaplı bir arka yüzey sunulacağı ve bu sayede de kablosuz şarj teknolojisinin elde edileceği konusunda bilgiler var.

Teknik özellikler kısmında da Snapdragon 845 işlemciler, 6 ya da 8 GB RAM bellek miktarı gibi amiral gemisi özelliklerine sahip olmasını beklediğimiz akıllı telefonların, Mobil Kongre kapsamında tanıtılması bekleniyor. Şubat ayında görmeye beklediğimi serinin özellikleri böylelikle kesinleşmiş olacak. Bakalım, Xiaomi bu kez rakip amiral gemisi serileri geride bırakabilecek güçte mi olacak? Tanıtımdan sonra telefonun tüm bilgilerini sitemizde bulabilirsiniz.