Merakla beklenen Xiaomi’nin yeni amiral gemisi serisi akıllı telefonları için detaylar sürekli olarak gelmeye devam ediyor. Ardı ardına bu konuda detayları ortaya çıkan yeni akıllı telefon modellerinin, son olarak fiyatları konusunda haberlerin sızdırıldığını gördük. Markanın yeni akıllı telefon modellerinde sunacağı fiyat için, site üzerinden ortaya çıkan bir görselle beraber yeni iddiaların paylaşılmasının ardından bu kez Xiaomi Mi 7 akıllı telefonlarına ait olduğu belirtilen kılıfların görselleri yayınlandı.

Xiaomi Mi 7 modeline ait olduğu belirtilen yeni kılıfların yine önemli detayları ortaya çıkardığını görüyoruz. Yeni model için ortaya çıkan silikon kılıflarının ortaya çıkardığı detaylardan söz edelim.

Xiaomi Mi 7 Nasıl Bir Tasarımla Gelecek?

Yeni akıllı telefon modelinin tasarımı konusunda önemli detayları ortaya çıkaran kılıflar, öncelikle kamera dizilimi konusunda detayları ortaya çıkarıyor. Bu görsellere bakacak olursak yeni akıllı telefon modellerinin dikine kamera kullanacağı görülüyor. Üst üste sıralı olarak dikine bir şekilde kamera yerleşimi yapılacağı işaret edilen akıllı telefonların, alt kısımlarında ise bazı bağlantı teknolojilerinin değiştirildiği görülüyor.

Rakiplerinin aksine Xiaomi Mi 7 modelinin 3.5 mm kulaklık girişi kullanacağında görülüyor. Kılıf görsellerine göre bu yerleşimin yapıldığını söylemek yanlış olmayacaktır. Bunun dışında telefonların Type C portunun bulunacağı konusunda da işaretler var. Yeni akıllı telefonların tasarımı konusunda beklentileri doğrulayan Xiaomi Mi 7 kılıflarının ne kadar gerçeği yansıttığını ise bilemiyoruz. Öyle ki telefonların kılıf görsellerinin gerçek olduğu konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor.

Tüm bu bilgiler Xiaomi Mi 7 akıllı telefonlarının tanıtılmasının beklendiği 23 Mayıs tarihinde ortaya çıkacak. Tanıtımla beraber Snapdragon 845 işlemcilerini kullanan 6 GB RAM bellek miktarına sahip, yeni amiral gemisi akıllı telefonlarını göreceğiz. Xiaomi Mi 7 akıllı telefonlarının özellikleri konusunda şimdiye kadar ortaya çıkan detayların oldukça önemli teknolojileri işaret ettiğini de bir kez daha hatırlatalım. Hem tasarım hem de teknik özellikler konusunda beklentiler şimdiden oldukça yüksek.