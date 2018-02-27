Xiaomi Mi 7 Kablosuz Şarj Desteğiyle Geliyor

Xiaomi‘nin yaklaşmakta olan Mi 7 amiral gemisi kablosuz şarjı destekleyebilir.

Xiaomi‘nin Eylül 2017’de Kablosuz Güç Konsorsiyumu (WPC) ‘na kayıt yaptırmasının ardından, Mi 7 amiral gemisinin Qi standardı kullanan kablosuz şarjı destekleyeceği spekülasyonu yüksekti. Kablosuz şarjı sağlayan özellik telefon ile bekleniyor.

Kaynaklara göre Mi 7, piyasaya çıktıktan sonra bir firmware güncellemesi sonrasında Apple’ın en yeni iPhone’larına eşdeğer 7.5W’a kadar kablosuz şarjı destekleyecek. Raporlar, Xiaomi‘nin kaliteyi ve tedariği sağlamak için Apple ile aynı Broadcom çipi ve NXP vericisini kullanabileceğini öne sürüyor.

Doğru olduğu kanıtlanırsa, Mi 7‘nin 7.5 W’a kadar kablosuz şarjı destekleyen Qi Specification Version 1.1‘i benimsemesi oldukça olası gözüküyor.

Sürüm 1.2, daha hızlı şarj için 15W destekler. Ancak daha yüksek ısı üretimi sağlar. Buradan çıkarılması gerek sonuç 7.5W’da ile daha stabil çalışacak bir kablosuz şarj cihazının telefon ile birlikte sunulacağıdır. 15W standardını benimsemeleri durumunda ayrıca termal yönetimin üstlenilmesi gerektiğini bildikleri için o topa girmeyi düşünmeyeceklerdir.

Xiaomi Mi 7 Özellikleri

Xiaomi Mi 7‘nin, 18: 9 en/boy oranlı Samsung üretimli bir 6.01 inç ekran, çift 16MP kameralar, 6GB veya 8GB RAM ve Snapdragon 845 SoC ile desteklenmesi bekleniyor.

Arkaya konumlu parmak izi sensörüne sahip olduğu tahmin edilen bir söylenti var. Aynı şekilde bazı diğer kaynaklara göre ise ekran altı bir parmak izi sensöründen yararlanılabileceği de düşünülüyor.