Xiaomi markasının, şimdiye kadar en iddialı akıllı telefon modeli olması beklenen ve bu noktada önemli değişikliklerle beraber geleceği ortaya çıkan Xiaomi Mi 7, her geçen gün biraz daha gün yüzüne çıkıyor. Yeni akıllı telefonların özelliklerinin neler olacağı konusunda ise şu ana kadar hep işlemci konusunda bilgiler elde ettik.

Snapdragon modelinin gücünü ortaya koyacak Xiaomi Mi 7 akıllı telefonlarının, Snapdragon 845 işlemcilerini sunacağından söz ediliyordu. Şimdi ise telefonların kaynak kodları olduğu iddia edilen kodlar yayınlandı ve bu kodlar içerisinde yer alan bilgiler yeni model için önemli detayları ortaya çıkardı.

Xiaomi Mi 7 Tek Başına Gelmeyebilir

Ortaya çıkan kodlara göre Xiaomi Mi 7 modeli tek seri olarak gelmeyecek. Ana modelin dışında amiral gemisi serilerinde sıkça gördüğümüz çeşitlendirmeleri göreceğiz. Ana modelin yanında gelecek olan bu seri ise Plus serisi olacak. Mi 7 Plus akıllı telefonlarının çıkışının da doğrulanmasına neden olan paylaşımlar, teknik detaylar konusunda da bilgiler veriyor.

Buna göre Xiaomi Mi 7 akıllı telefonları her iki modelde de kablosuz şarj sunacak ve bunun için telefonların arka yüzeyinde değişikliklere gidilecek. Snapdragon 845 modelinin içerisinde yer alan destekler bu konuda oldukça başarılı sonuçlar sunacak.

NFC desteği ve çift SIM kart desteği gibi artıları olması beklenen akıllı telefonların, ekran kısmında ise OLED ekran kullanımı yapacağı ve bu ekranlarında Samsung üzerinden alınacağından söz ediliyor. MIUI 9 arayüzünün de kullanılması beklenen yeni akıllı telefonların, 3500 mAh batarya kapasitesine sahip olması da beklentiler arasında.

Ayrıca Plus modelinin 6.01 inç boyutunda bir ekrana sahip olacağı ve iki modelinde çift arka kamera kullanımı yapacağı, yine kodlar arasında ortaya çıkan bilgiler arasında. Yeni akıllı telefonların ne kadar iddialı olacağını net bir şekilde ortaya koyan bu bilgiler içerisinde en üzücü bilgi ise telefonların gecikebileceği.

Henüz marka tarafından bir paylaşım olmadığı için bilemiyoruz ancak MWC 2018 etkinliğinde tanıtılsa bile çıkış tarihinin gecikmesi beklentisi var. Ülkemiz için yeni telefonların çıkışı ise çok daha uzun bir zaman alacak.