Çinli akıllı telefon üreticileri arasında kendisini gösteren Xiaomi, son olarak Mi 6 amiral gemisi akıllı telefon serisi ile kendisini gösterdi ve bir hayli yüksek seviyede satış rakamlarına ulaşmayı başardı. Mi 6 modelinin başarılı olmasının ardından markanın bir sonraki adımı olacak olan Xiaomi Mi 7 serisinin özelliklerinin neler olacağı da tartışılmaya başlanmıştı.

Hala MWC 2018 etkinliğinde tanıtılıp tanıtılmayacağı kesin olmayan akıllı telefonların ise detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak telefonların özellik tanıtım görsellerinin ortaya çıktığını gördük. Böylelikle yeni özellikler konusunda önemli detaylar ortaya çıktı.

Xiaomi Mi 7 Nasıl Özelliklerle Gelecek?

Xiaomi Mi 7 akıllı telefonlarının özellikleri konusunda en net bilgileri ortaya koyan görsellere göre iddialı bir seri ile karşı karşıya kalacağımızı göreceğiz. Yeni akıllı telefonların işlemci kısmında Snapdragon 845 modelini kullandığını görmek mümkün olacak. Zaten beklenen yeni seri işlemci modelinin gelmesi zaten beklenen detaylar arasındaydı. Fakat bu kez yeni işlemci modellerinin bir nevi doğrulandığını görmüş olduk.

Ekran kısmında ise çok daha iyi seçimler sunulacağı görülüyor. Geniş ekran kullanımı yapması beklenen Xiaomi Mi 7 telefonunun 5.6 inç ekran boyutuna sahip olacağı görülüyor. Bunun dışında çözünürlük kısmının ise 2160 X 1080 değerinde olması bekleniyor. Ekranların teknolojisinin neler olacağı konusunda ise bir bilgi bulunmuyor. Ekran teknolojisi konusunda da OLED yerine LCD beklentisi olduğunu da ekleyelim.

Xiaomi Mi 7 akıllı telefonları için bunun dışında elde edilen bir diğer önemli bilgi ise RAM bellek kısmı. RAM bellek kısmında 8 GB RAM gibi bir detay görülüyor. Akıllı telefonlarda çok sık görmediğimiz 8 GB RAM bellek miktarını kullanması yeni modeli bir hayli öne çıkaracak gibi gözüküyor. Kamera kısmında 16 MP değerinde çift arka ve ön kamera kullanacağından söz edilen akıllı telefonların, bir diğer önemli ayrıntısı da 4480 mAh kapasiteli bataryalar olacak.

Yeni akıllı telefonların tüm bu sistem özellikleriyle beraber ne gibi bir tasarım sunacağı ve fiyatlarının neler olacağı konusunda detaylar daha da merak edilmeye başlandı. Özellikle son görsellere göre çok daha başarılı bir amiral gemisi serisi göreceğimiz kesin. Fakat MWC 2018 etkinliğinde yeni modelin tanıtılacağı kesin değil. Bu özelliklerle yeni modeli daha uzun süre beklemek gerekebilir. Tanıtımı kadar Mi Mix 2S modeliyle karşılaşmak mümkün olacak.