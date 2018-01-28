Tasarım önderi markalardan biri olan Xiaomi akıllı telefonlarının, yeni versiyonları geliyor. Daha önceki haberimizde bahsettiğimiz gibi ilk olarak Mi Mix serilerini yenileyecek olan markanın, bir yandan da amiral gemisi devam serisi olan Xiaomi Mi 7 akıllı telefonları için hazırlıkları devam ediyor.

Amiral gemisi serisinin devamı niteliğinde olacak olan yeni akıllı telefonların, bu kez sadece tasarımıyla değil, bunun yanında sistem özellikleriyle beraber de öne çıkacağından söz ediliyor. Haliyle çok daha iyi bir akıllı telefon modeli olarak gelmesi beklenen Xiaomi Mi 7 akıllı telefonlarının şimdiye kadar da MWC 2018 etkinliğinde tanıtılacağı belirtilmişti. Son gelen bilgiler ise aksi yönde.

Xiaomi Mi 7 Biraz Daha Gecikebilir

Daha önce Xiaomi Mi 7 akıllı telefonlarının tasarımı ve sistem özellikleri konusunda bilgiler veren kaynaklar tarafından gelen bilgilere göre yeni akıllı telefonlar MWC 2017 etkinliğinde karşımıza çıkmayacak.

Üstelik bu bilgileri Çinli kaynaklarında doğruladığını söylemek gerekiyor. Yeni modellerin MWC 2018 etkinliğinde tanıtılmaması dışında, bu etkinlikte Mi 7 modelinin yerine tanıtılacağı belirtilen akıllı telefonlarında ismi verildi.

Mi Mix 2S modelinin tanıtılacağı ve bir süre bu model üzerinde yoğunlaşılacağı belirtiliyor. Yeni amiral gemisi akıllı telefonların ne zaman tanıtılacağı konusunda ise bir bilgi verilmiş değil. Bunun için yine markanın yapacağı açıklamaları beklemek en iyisi olacak.

Yeni akıllı telefonların ne zaman tanıtılacağının bilgisinin ise MWC 2018 etkinliğinde verilmesi bekleniyor. Yeni akıllı telefonların tanıtımının yapılmasından sonra bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonlar içinde önemli bilgiler verilmiş olacak.

Xiaomi Mi 7 akıllı telefonlarının özellikleri hakkında kısaca beklentileri de dile getirmek gerekli. Öyle ki bu modelde 8 GB RAM bellek, Snapdragon 845 modeli işlemciler, 5.65 inç ekran, HD+ çözünürlük desteği ve 16 MP çift arka kamera gibi artıları bulunacak olan akıllı telefonların, bu sistem özellikleriyle beraber markanın yeni amiral gemisi olacağını göreceğiz.

Fakat dediğimiz gibi tanıtım tarihi şu an için karmaşaya dönüşmüş durumda. Xiaomi bu konuda yeni bir açıklama yaptığı zaman sitemizden yeni akıllı telefonların tanıtımı hakkında bilgiler vereceğiz.