Xiaomi Mi 7 Teknik Çizimlerinin Videosu Sızdırıldı!

Mi Mix 2S modelinin Xiaomi’nin 2018 yılındaki ilk amiral gemisi olarak piyasaya sürülmesinin ardından Mi 7‘nin ne zaman geleceğini tahmin etmek çok zorlaştı. 23 Mayıs’ta tanıtılabileceği söylentileri olsa da bu çok düşük bir ihtimal.

Uygun bir lansman tarihi için beklerken daha fazla sızıntı çıkmaya devam ediyor ve en son sızıntı ise bugün ortaya çıkan Xiaomi Mi 7‘nin teknik çizimlerinin videosu oldu.

Cihazın çizimler ile bu hale getirilmesi TechConfigurations tarafından yapıldı. Mi 7‘nin tasarımında şimdiye kadar sızan mevcut bilgilere dayanmışlar.

Daha önceki sızıntılar Xiaomi Mi 7‘nin çentikli OLED ekrana sahip olacağını ve bu videonun gösteriminin yalnızca bunu gösterdiğini ortaya çıkardı. Ön tarafa bakan bir 20MP kamera, bir hoparlör ve çentiğin içine yerleştirilmiş bir sensör var. Video ayrıca 3D yüz tanıma özelliğinden bahseder ve çentiğin video oynatma sırasında gizlendiğini gösterir.

Ön kamera en üstte olduğu için hiç de şaşırtıcı olmayan alt kısımda neredeyse hiç çerçeve yok. Ekran içi parmak izi tarayıcısı da telefonda görünüyor.

Ayrıca telefonun alt kısmını da görüyoruz. Ortada oturan bir USB Type-C portu ve her iki tarafında komşu hoparlör ızgaraları bulunuyor. Bu durumda aslında hoparlörlerin stereo olma ihtimali yüksek.

Arka panel Gorilla Glass 5 malzemeden olup 12MP + 20MP çift kamera konfigürasyonuna sahip. OIS, PDAF ve çift tonlu flaş var. Telefon sızdırılan videoda beyaz altın, siyah ve mavi renklerde görülüyor.