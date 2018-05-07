Onaylanmayan raporlara göre Xiaomi Mi 7 çıkış tarihi şu an 23 Mayıs olarak görülüyor. Bu tarih kesin olmasa da son zamanlarda internette görünen ve Mi 7‘yi rahatsız eden sızıntı fazlalığını fark etmişsinizdir.

Bugün yine başka bir Mi 7 sızıntısı internete düştü. Bu sefer cihazın TPU koruma kılıflarını göreceğiz. Normalde bu kılıf sızıntısı cihazın bir kaç özelliğini onaylamasaydı pek de sızıntı sayılmazdı.

TPU Kılıfı ince ve genelde saydam olarak telefonun arka paneline yerleştirilen koruma kılıfıdır. Son zamanlarda yeni model telefonların kutularında varsayılan olarak firma tarafından kullanıcıya sunulurlar. TPU kılıfının onayladığı özelliklerden biri cihazdaki 3,5 mm ses jakının olacağıdır. 3,5 mm ses jakı için kesilmiş kılıfın USB portunun yan tarafında bulunur. Ek olarak USB portu bir Type-C portudur. Üst kenarda ise IR blaster için ufak bir açıklık vardır.

Kılıflar Mi 7‘nin tasarımındaki Mi Mix 2S’e benzer dikey olarak hizalanmış bir arka kameranın gerçek olduğunu ortaya koyuyor. Güç düğmesi ve ses kontrol düğmeleri cihazın sağ tarafında bulunuyor.

Xiaomi Mi 7 Özellikleri

Mi 7 temperli kılıfı ise son zamanlarda cihazdaki çentik tasarımını tekrar teyit etmiş oldu. İnternette amiral gemisinin bir Snapdragon 845 SoC tarafından destekleneceğine şüphe yok. İşlemcinin 6 GB RAM ile birleştirilmesi bekleniyor. 64 GB ve 128 GB gibi depolama seçenekleri olabilir. Büyük olasılıkla 3350mAh bataryaya sahip olacaktır. Çinli üretici Mi Mix 2S amiral gemisi telefonunda zaten kablosuz şarj desteğine başladı. Bu nedenle Mi 7‘nin 3350mh pilinin de Qi kablosuz şarj desteği taşıması bekleniyor.