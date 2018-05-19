Xiaomi Mi 8 Ekranda Parmak İzi Tarayıcısının Videosu Sızdırıldı!

Dün Xiaomi‘nin 8’inci yıldönümünü yakında kutlayacağını öğrendik. Xiaomi aylardır beklenen Mi 7 model isminde değişiklik yaparak Çin kültüründe şanslı bir sayı olan Xiaomi Mi 8 modelini tanıtacak. Bugün de Xiaomi‘nin 3D yüz tanıma (iPhone X’deki gibi) ve bu aygıtta bulunan ekranda parmak izi tarayıcısını sızan bir videoda gördük.

Ekrandaki bir parmak izi tarayıcısı ile kullanıcının telefon kilidini açtığı iddia edilen Xiaomi akıllı telefonunu gösteren kısa bir video sızdı. Telefon üreticisinin özel MIUI Android arayüzündeki bazı simgeleri tanıdığımız için bunun bir Xiaomi cihazı olması gerektiğini biliyoruz. Videoda tarih 18 Mayıs Cuma gününü gösteriyor bu yüzden bunun yeni bir sızıntı olduğunu da anlayabiliyoruz.

Xiaomi‘nin yeni telefonunu resmi olarak 23 Mayıs’a kadar duyuracağına dair söylentiler ağır basıyor. Diğer söylentiler arasında 8GB RAM içeren bir Qualcomm Snapdragon 845 versiyonunun da 27 Mayıs’ta satışa sunulması planlanıyor.