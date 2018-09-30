Xiaomi Mi 8 serisi görkemli bir tanıtımla karşımıza çıkmıştı. Yeni amiral gemisi akıllı telefon, hem tasarım kısmında oluşturduğu farklılıklar ile dikkat çekti hem de uygun fiyatla sunduğu sistemsel özelliklerle dikkat çekti. Serinin en çok konuşulan modeli ise Xiaomi Mi 8 Explorer Edition akıllı telefonları oldu.

Şeffaf arka kapağı sayesinde en çok dikkat çeken modellerden biri olmayı başaran yeni akıllı telefon, çok tartışılsa da oldukça yüksek satış rakamlarına ulaşması bekleniyor. Xiaomi Mi 8 Explorer Edition modelinin sunduğu tasarımın ise kafalarda soru işareti oluşturduğunu söyleyebiliriz. En büyük soru işareti telefonların dayanıklı olup olmadığı. Bu konuda sorulara cevap verecek bir dayanıklılık testinin yayınlandığını da ekleyelim.

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition Dayanıklılık Testi

Her zaman olduğu gibi Xiaomi Mi 8 Explorer Edition akıllı telefonlarının dayanıklılık testi de JerryRigEverything tarafından yapıldı. Belli aşamalara ve belli seviyelere göre yapılan dayanıklılık testi sonuçları bir hayli dikkat çekici.

İlk olarak telefonların arka kapak dayanıklılık testlerinden söz edelim. Yeni modelin arka kapak kısmında beklenenden çok daha dayanıklı bir yapı söz konusu. Aslında telefonun arka kapak yapısı nedeniyle dayanıklılığının biraz daha düşük olabileceği düşünülür. Fakat teste bakacak olursak hem çizilmelere hem de darbelere karşı dayanıklı bir akıllı telefon modeli söz konusu.

Arka kapak kısımda sunulan dayanıklılık, kasanın tamamı için geçerli değil. Telefonun yanlarda biraz daha dayanıksız bir model olduğunu söylemek yanlış olmaz. Arka kapak kısmında sunulan dayanıklı tasarım ne yazık ki yan bölümlerde karşımıza çıkmıyor.

Yan kısımlarda daha dayanıksız bir akıllı telefon söz konusu. Diğer birçok modelde olduğu gibi yan taraflarda soyulmalar yaşanıyor. Diğer birçok modelde de bu ve benzeri dayanıklılık sorunları olduğunu görüyoruz. Haliyle kasa yanlarının standart sonuçlar elde ettiğini söyleyebiliriz.

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition akıllı telefonlarının ekran kısmına geçtiğimiz zaman ise yine standart değerlerle karşı karşıya kalmaktayız. Telefonun Gorilla Glass 5 camları var. Gorilla Glass 5 camlarında sunulan dayanıklılık derecesine sahip olan akıllı telefon 5.seviyeye kadar dayanmayı başarıyor. 5.seviyeden sonra camların yavaş yavaş çizilmeye başladığı görülüyor.

6.seviyeden sonra hem çizilmeler hem de hasarlar meydana gelmeye başlıyor. Hatta biraz daha zorlama yapıldığında ekranlar çok daha derin çizilebilir. Tabii ki bu durum, Xiaomi Mi 8 Explorer Edition akıllı telefonlarından çok Gorilla Glass 5 camlarının dayanma derecesi olarak gösterilebilir. Genel kullanım için değerlendirdiğimiz zaman yeterli bir koruma sunulduğunu söyleyebiliriz.

Son olarak telefonların kameralarının ne kadar dayanıklı olduğunu ve ateşe karşı ne kadar dayanıklı bir yapı sunulduğundan söz edelim. Önce yanma testiden başlayalım. Ateş Xiaomi Mi 8 Explorer Edition modeline göre değil demek doğru olacaktır.

Yanma testinde diğer modeller kadar bile dayanıklılık yok ve testte kalıcı bir hasar oluştuğunu görüyorsunuz. Bunun dışında kamera kısmında ise dayanıklı camlar kullanıldığını söyleyebiliriz. Çizilme testlerinden kameralar başarıyla ayrılıyor.

Testte elde edilen değerler genel olarak bu yönde. Yine videoda da testin tamamını izleyebilirsiniz. Genel değerlendirmeye göre telefonlar sanılanın aksine oldukça dayanıklı.