Xiaomi Mi 8 Explorer Satışa Çıkıyor! İşte Fiyatı...

Xiaomi Mi 8 amiral gemisi modelinin yüksek donanımlı olan modeli Mi 8 Explorer‘ı 30 Temmuz saat 19:30’da 3699 CNY yani 460 € fiyat etiketiyle satışa sunuyor.

Xiaomi flaş satış için stokta kaç adet olduğunu söylemiyor ama bizim tahminimiz çok fazla olmayacağı yönünde olacak. Daha önce Mi 8 Explorer‘ın 24 Temmuz’da satışa başlayacağı söylenmiş ancak bu gerçekleştirilmemişti.

Mi 8 Explorer ekrana gömülü parmak izi tarayıcısının yanısıra iPhone X’e benzeyen bir mini-Kinect Face yani yüz kilidi açma çözümü ve yarı saydam arka panele sahip. 8GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunuyor. Söylentiye göre 4GB / 64GB ve 6GB / 128GB modelleri de yakında piyasaya sunulacak.

Mi 8 Explorer ilk olarak Çin’de satışa çıkacak. Global olarak satışa sunulması ile ilgili şirket tarafından henüz hiçbir bilgi verilmedi.

Ülkemizde satışa çıkma ihtimalinin bir hayli düşük olduğu Mi 8 Explorer şirketin kararı ile Xiaomi Türkiye’nin açılması şerefine ülkemizde de satışa çıkabilir.