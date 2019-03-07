Xiaomi Mi 8 Fingerprint Sürümü Geliyor!

Bugün, Xiaomi‘nin kurucu ortağı ve Xiaomi Group China Başkanı Wang Chuan bir açıklama yaptı. Weibo aracılığıyla geçen yıl piyasaya sürülen Xiaomi Mi 8 modelinin yeni sürümü olan Xiaomi Mi 8 Fingerprint sürümünün varlığını onayladı.

Fingerprint sürümünün, şirketin yeni amiral gemisi olan Xiaomi Mi 9 ‘daki yeni Game Turbo teknolojisini alacağını duyurdu. Aynı yayında, bu yeni özelliğin telefonun oyun performansını artıracağını söyledi.

Mi 8 Fingerprint sürümü, büyük çevrimiçi perakendeciler aracılığıyla yaklaşık 373 dolar karşılığında 6GB RAM + 128GB depolama şeklinde satışa sunulacak.

Xiaomi, Game Turbo teknolojisinin, CPU frekansını oyun oluşturma yüküne göre dinamik olarak ayarladığından performansı büyük ölçüde artırdığını iddia ediyor. CPU frekansının akıllı zamanlaması ile işlemciye daha az yük biniyor. Bundan dolayı da daha düşük bir frekansta çalışıyor. Sonuç olarak bu sistem güç tüketimini azaltıyor.

Öte yandan, şirket, çok oyunculu oyunlar gibi büyük gösterilere sahip oyunlarda, daha etkin sistem kaynaklarına yatırım yapıldığını ve bu sayede görüntünün kare hızını etkin bir şekilde artırdığını ve kare düşmesini azalttığını iddia etmiştir.

Adından da anlaşılacağı gibi, Mi 8 Fingerprint, ekran içi parmak izi tarayıcı ile birlikte gelecek. Şirkete göre, kilit açma hızı %29 daha yüksek ve başarı oranı %8.8 daha fazladır.

Ayrıca bkz: Xiaomi Mi 9 İncelemesi

Xiaomi Mi 8 Fingerprint sürümünün geri kalan özellikleri Mi 8 ile aynı kalıyor. 2248 x 1080 çözünürlük ve bir çentik içeren 6,21 inç Süper AMOLED ekrana sahip. 6GB RAM ve 128GB depolama ya da 8GB RAM ve 128GB depolama ile bir Snapdragon 845 işlemci var.