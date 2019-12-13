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Xiaomi Mi 8 Lite İçin MIUI 11 Beta Güncellemesi!

Xiaomi Mi 8 Lite'ye Android 10 da sürpriz güncelleme....

Zeynep Gökçen

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Xiaomi Mi 8 Lite İnceleme

Xiaomi, MIUI 11 güncellemesini son çıkan akıllı telefon modellerine de getirme kararı aldı. Çok fazla sayıda Xiaomi telefonu, Mi Mix 3, Mi 8, Mi 9 gibi amiral gemisi modellerinden Mi 9 SE, Redmi Note 8 Pro, Not 7, Not 6 Pro, Not 5 Bütçe segmenti bile Redmi 4, Redmi 5, 6 / 6A olarak bırakılmadı ve birçoğu OTA güncellemelerini aldı.

MIUI 11, sistem genelinde Karanlık modu da dahil olmak üzere birçok ilginç özellik sunsa da, güncellemenin çoğu en son Android 10’u değil Android 9’u temel alıyordu. Sürpriz bir sapmada, Xiaomi, MIUI 11 beta güncellemesini Mi 8 Lite’ye itti ve güncellem bu kez Android 10’u temel alıyor.

Bununla birlikte, görünüşü, Xiaomi‘nin, Android 10 tabanlı MIUI 11 sürümlerini telefona getirmek için büyük olasılıkla çalıştığının bir göstergesi, ancak Global Stable şubesini etkileyip etkilemeyeceğini söyleyemeyiz. Güncelleme dosyasını indirmek için bir bağlantı bile var, ancak Çin’in Beta sürümünde olduğundan, Google Play Store’u kullanamayacağız. Beklememiz gerekecek.

Kaynakgizmochina
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