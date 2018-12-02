Mi 8 Lite modelinin çıkması ile birlikte Xiaomi‘nin Mi 8 serisini tamamlandığı düşünülüyor. Şirketin şu anda Mi 8 ailesinde Mi 8 ve Mi 8 Explorer Edition olarak iki tane yüksek özellikli amiral gemisi modeli var. Bunların yanında ise orta ölçekli Xiaomi Mi 8 SE ve Xiaomi Mi 8 Lite modelleri yer alıyor. İşte incelememizde Mi 8 Lite modelinin bütün özelliklerini açıklayacağız.

6 yıl önce, Xiaomi daha çok genç kullanıcılar için oluşturulan cep telefonlarının Lite versiyonunu yaparak bir ilke imza atmıştı. Görünüm olarak aynı, ancak daha az performans sergileyen amiral gemisi modellerinin düşük fiyat etiketine sahip yeni modellerini üretti. Kendini giderek geliştiren Xiaomi, 6 yıl sonra Mi 8 amiral gemisinin Lite sürümünü yayınlayarak, oldukça iddialı bir giriş yaptı.

Piyasada bulunan çoğu Lite modellerinden farklı olarak, Mi 8 Lite makul bir fiyatla geliyor. Kaliteli donanımları bünyesinde barındırıyor. Aslına bakarsanız Xiaomi, bu telefonu farklı bir adla veya farklı bir serinin bir parçası olarak kolayca yayımlayabilirdi ve iyi satış rakamları elde edebilirdi.

Xiaomi Teknik Özellikleri

Gövde: 156.4×75.8×7.5mm, 169 gram, ön ve arka panel cam kaplama, kenar çerçeveleri alüminyum kaplama.

156.4×75.8×7.5mm, 169 gram, ön ve arka panel cam kaplama, kenar çerçeveleri alüminyum kaplama. Ekran: 6.26″ IPS LCD, 1080x2280px çözünürlük (19:9); ~403 ppi.

6.26″ IPS LCD, 1080x2280px çözünürlük (19:9); ~403 ppi. Yonga Seti: Snapdragon 660 (14nm) yonga seti: sekiz çekirdekli Kryo 260 CPU (4×2.2GHz+4×1.8GHz); Adreno 512 GPU.

Snapdragon 660 (14nm) yonga seti: sekiz çekirdekli Kryo 260 CPU (4×2.2GHz+4×1.8GHz); Adreno 512 GPU. Hafıza: 4/64GB LPDDR4X RAM, 64/128GB EMMC 5.1 dahili depolama, microSD desteği

4/64GB LPDDR4X RAM, 64/128GB EMMC 5.1 dahili depolama, microSD desteği İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo; MIUI 9.6.

Android 8.1 Oreo; MIUI 9.6. Arka Kamera: 12MP f/1.9 1/2.55″, 1.4µm dual pixel PDAF + 5MP f/2.0, 1.12µm, derinlik sensörü, LED flaş; 1080p@60fps, 2160p@30fps, 1080p/720p@120fps stereo sesli video kayıt.

12MP f/1.9 1/2.55″, 1.4µm dual pixel PDAF + 5MP f/2.0, 1.12µm, derinlik sensörü, LED flaş; 1080p@60fps, 2160p@30fps, 1080p/720p@120fps stereo sesli video kayıt. Ön Kamera: 24MP, f/2.0; 1.8µm, 1080p@30fps video kaydı.

24MP, f/2.0; 1.8µm, 1080p@30fps video kaydı. Batarya: 3,350mAh; QuickCharge 3.0 desteği

3,350mAh; QuickCharge 3.0 desteği Bağlantı: LTE Cat.12 indirme/Cat.13 yükleme, Wi-Fi a/b/g/n/ac, Çift bantlı MIMO, 2×2 anten, Bluetooth 5.0, USB Type-C.

LTE Cat.12 indirme/Cat.13 yükleme, Wi-Fi a/b/g/n/ac, Çift bantlı MIMO, 2×2 anten, Bluetooth 5.0, USB Type-C. Ekstra: Arka panelinde parmak izi okuyucusu

Tabii ki Xiaomi, bu düşük fiyatı getirmek ve daha çok rağbet sağlamak için Xiaomi Mi 8 SE modelinde bulunan bazı özellikleri değiştirmek zorunda kaldı. Birincisi, ekranı daha büyük ve daha uzun yaptı. Bunun yanı sıra ekran gövde oranını artırmak için çentiği de daha küçük hala getirdi. Fakat daha güçlü işlemcisi bulunan bir amiral gemisi telefon arıyorsanız ya da tam anlamıyla Xiaomi’nin arayüzü MIUI deneyimini yaşamak istiyorsanız Android One ile desteklenen Mi A2, Snapdragon 660 yonga seti ile en iyi seçenek olabilir.

Mi 8 Lite Kutu Açılımı

Telefon, bu fiyata standart olarak beklenilen ürünlerle birlikte bir kutu içinde geliyor. Kısacası kulaklık yok. Bunun yerine Xiaomi, telefona USB-C bağlantı girişini eklemiştir. İçerisinde şarj adaptörü bulunuyor sadece.

Mi 8 modellerinin diğerleri gibi bu da Quick Charge 3.0’ı destekliyor. Ancak USB-A yerine USB-C bağlantı portunun olması 5V/2A şarj hızlarını ya da başka bir deyişle 10W’a kadar hızlı şarjın olmasına olanak sağlıyor.

Her zamanki gibi kutu içerisinde kullanıcı kılavuzu ve sim kartı çıkarmak için kullanılan küçük bir iğne yer alıyor. Ancak içerisindeki en iyi parça, cihazın yanlışlıkla çizilmesini önlemek için yerleştirilen şeffaf silikon kılıftır.

Xiaomi Mi 8 Lite Tasarım

Tasarım açısından bakıldığında Mi 8 Lite, arka kamera kurulumu ve çentiği dikkate alınmadığında Mi 8 SE’den neredeyse ayırt edilemez. Lite, yatay olarak yerleştirilmiş bir kamera kurulumuna ve oldukça küçük bir çentiğe sahip.

Mi 8 Lite cam kaplamalı bir telefon olduğundan dolayı, tasarım açısından oldukça sıradandır. Krom renginde alüminyum kenar çerçevesi ve yanlara kesintisiz olarak bağlanan 2.5D kavisli arka cam kaplaması var. Bunun aksine, ön panel kavisli değil ve bunun yerine gövdenin üstüne doğrudan yerleştirilmiş gibi görünüyor. Herhangi bir rahatsızlığa neden olmamasına rağmen, çıkıntılı kenarı yanlarda biraz hissedebilirsiniz.

Ön panelden bahsetmişken, ekranın üst ve alt kısımları geniş bir yapıda iken kenarları ince çerçeveler sunuyor. Yine de ekran- gövde oranı olarak, bu sınıftaki bir akıllı telefon için gerçekten güzel bir sayı olan %82.5’dir. Bu konuda Mi 8 SE modelini bile geçer.

Yan kısımlarını incelediğimizde sol tarafında SIM/microSD kart yuvası bulunurken, sağda tarafında ses kontrol tuşları ve güç düğmesini yer alıyor. Üstte kısmında gürültü engellemek için kullanılan ikinci mikrofon var. Altta ise iki hoparlör ızgarası arasında USB-C bağlantı noktası yer alıyor. Sağdaki tuşların oldukça hoş bir tasarımının olduğunu ve sağlam bir yapı da olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz.

Sırt tasarımı oldukça sadece. Uzun bir boyuta sahip olduğu için küçük elli insanları biraz sıkıntıya sokabilir. Tek elle kullanım zordur ve diğer tarafa veya ekranın üst kısmına baş parmağınızla ulaşmak biraz meşakkatli olabilir. İyi haber ise, arkaya yerleştirilen parmak izi okuyucusunun ve güç düğmesinin ideal olarak erişilebilecek şekilde yerleştirilmiş olmasıdır. Parmak izi de kusursuz çalışıyor ve günlük kullanımda oldukça seridir.

Bir cam arka telefondan beklediğiniz gibi, sadece çizilmeye ve çatlamaya eğilimli değil, aynı zamanda lekelenmesi de kolaydır. İncelemede yer alan siyah versiyonu parmak izlerini çekiyor gibi görünüyor, ancak degrade renk onları daha az belirgin hale getiriyor. Fakat yine de görülebilir yapıdalar.

Bununla birlikte, en büyük dezavantajı suya ve toza karşı IPxx sertifikası olmamasıdır. Daha önce de söylediğimiz gibi, Mi 8 Lite ve Mi 8 SE arasındaki farkı fark etmek zordur. Her ikisi de hemen hemen aynıdır, Lite sürümü sadece 5 gram daha fazla 169gr ağırlığındadır. SE modelinden neredeyse bir santimetre daha uzundur. Sonuçta, Mi 8 Lite ekranı yaklaşık 0,4 inç daha büyük.

Sonuç olarak, Mi 8 Lite, yapı kalitesi ile ilgili çok az sıkıntıya sahiptir. İyi bir yapıda üretilmiş bir cihazdır. Kavrama işlemi daha konforludur. Ancak doğal ve daha az kaygan hale getirmek için sadece ergonomi geliştirilebilir.

Xiaomi Mi 8 Lite Tasarımı 1 - 4

Xiaomi Mi 8 Lite Ekran

Mi 8 Lite modelinin 19:9 en boy oranı var. 403 ppi’ye ulaşan 1080×2280 piksel çözünürlüğe sahip 6.26 inçlik IPS ekrana sahiptir. Genel olarak değerlendirildiğinde oldukça dar bir ekran gibi görünebilir, enine değil de boyuna uzun diyebiliriz Ekran üzerinde sadece kulaklık ses çıkışı, ön kamera, normal sensörler ve ince LED bildirim ışığını barındırıyor. Çentik ile ilgili tek sorun, etrafındaki arka ışığın ve üst çerçevenin sadec bir yapısının olmasıdır.

Çentiğin tekdüze oluşturulması, en beyaz veya gri bir arka plan kullanıldığında fark edilir. Menülerin ve uygulamaların çoğu parlak renk paletlerini kullandığı için, sorun daha belirgin olacaktır. İyi bir şey ise, çentiği ekranın üst kısmındaki siyah şeritle benzer yapıda bir duvar kağıdı kullandığınızda gizleyebilirsiniz.

Bunun burada incelemesini yaptığımız telefonun orta sınıf bir cihaz olduğunu unutmayın. Günümüzdeki uygun fiyatlı LCD panel kullanan telefonlar arasında medyan özelliğini 400 cd/m2’lik bir skor ile geçebildi.

Xiaomi Mi 8 Lite – Batarya Ömrü

Telefon, 3.350 mAh’lık yerleşik bir bataryaya sahiptir. Fakat güçlü bir Snapdragon 660 yonga setini desteklediği için, batarya ömrünün oldukça uzun gideceğini pek sanmıyoruz.

Sonuçta Snapdragon 660, sekiz adet Kryo 260 çekirdek (2.2 GHz’de çalışan 4x ve 1.8 GHz’de 4x) sunuyor. Yani burada özel enerji verimliliği sağlayan çekirdekler mevcut değil. Snapdragon 660 ile performans elde edip, batarya ömründen fedakarlık yapabilirsiniz. Yine de söz konusu 3G konuşma ve bekleme süreleri olduğunda iyi bir performans sergiler.

Bu testin ana sonucu, IPS panelinin ve Snapdragon 660 yonga setinin telefonun bekleme zamanının düşmesine sebep oluyor. Bu yüzden bunu aklınızda bulundurun.

Rakiplerinin çoğuyla karşılaştırıldığında, Mi 8 Lite biraz geri kalabilir. Ancak sadece bir kaçının Snapdragon 660 gibi güçlü bir yonga setine sahip olduğunu unutmamak gerekiyor. Ayrıca, sonuçlar neredeyse Mi A2 ile aynıdır. Belki de büyük ölçüde benzer donanım nedeniyle, sonuçlar bu şekilde olmuştur.

Telefonun kutu açılımında gelen şarj cihazı standarttır. Verilen şarj cihazının şarj etme süresi oldukça uzundur. Quick Charge 3.0’ı desteklediğinden dolayı, üçüncü parti bir ürün ile daha da hızlı şarj ettiğinden emin olabilirsiniz. Hatta 30 dakikalık süre zarfı içinde, üçüncü parti bir ürün ile yaklaşık %50 dolum yapıldığı test edilmiştir.

Hoparlör

Telefonun oldukça çok ses çıkaran bir alt hoparlörü var. Yapılan hoparlör karşılaştırmalarına göre “Çok iyi” olarak değerlendirildi. Telefon, gürültülü ortamlarda oldukça rahat duyulabilir diyebiliriz.

Ses Kalitesi

Xiaomi Mi 8 Lite, mükemmel bir doğrulukla çok yüksek ses çıkışı sağlayan aktif bir harici hoparlör ile muhteşem bir şekilde çalıştı. Aslında, son zamanlarda test ettiğimiz en yüksek akıllı telefonlar arasında olarak onay almıştır, diyebiliriz.

Kulaklıklar ses seviyesini düşürmüş olsa da hala yüksek ortaya çıkarmıştır. Ortaya çıkan degradasyon, stereo karışmada gözle görülür bir artış, bazı intermodülasyon distorsiyonu ve bazı frekans şiddeti ile ortalamanın biraz üzerinde yer almıştır.

Test Frekans Tepkisi Gürültü Seviyesi Dinamik Aralık THD IMD+ Gürültüsü Stereo Cızırtısı Xiaomi Mi 8 Lite +0.04, -0.04 -93.5 93.4 0.0011 0.0070 -93.4 Xiaomi Mi 8 Lite (Kulaklık) +0.45, -0.18 -93.4 93.4 0.021 0.457 -54.9 Honor 8X +0.01, -0.04 -92.3 92.4 0.0041 0.0085 -80.7 Honor 8X (headphones) +0.45, -0.54 -92.2 92.8 0.0084 0.492 -51.5

Kullanıcı Arayüzü

Mi 8 Lite, Android 8.1 Oreo tabanlı Xiaomi’nin MIUI 9.6 arayüzü ile kutudan çıkıyor ve temel Android özelliklerine birkaç özellik daha ekliyor. Şayet MIUI’nin bir hayranı isen, kesinlikle en iyi seçenek diyebiliriz.

Kilit ekranını açtıktan sonra, ana ekran ile karşılaşacaksınız. Tipik MIUI tarzında, tüm yüklü ve sistem uygulamaları var. Maalesef, uygulamaların bir arada bulunduğu bir seçenek yok. Düzenli bir ana ekrandan hoşlanıyorsanız, uygulamaları sıralamak için biraz zaman harcamak gerekebilir. Sağa kaydırdığınızda temel olarak, Mi Notes, Takvim vb. alışılmış organizasyon uygulamalarının olduğu bölüme geçiş yapacaksınız. Bu panel yalnızca Çince sürümünde devre dışı bırakılabilir.

Donanım ve Performans

Xiaomi’nin Mi 8 Lite ile maliyetlerini azalttığı açık bir gerçektir. Snapdragon 660 yonga seti ile desteklenmiştir. Diğer amiral gemisi telefonlar ise Qualcomm Snapdragon 845 işlemcisini kullanmaktadır. Her ikisi de sekiz çekirdekli çiplere sahiptir. Ancak daha ucuz işlemci olan 660 modeli, 14nm üzerine kuruludur. Heme 2.2GHz’de dört hem de 1.8GHz’de dört çekirdek vardır.

Bu, daha önce Mi A2 ve Mi Note 3’te gördüğümüz işlemcidir ve performans benzerdir. Almış olduğu puan orta sınıf telefonlar arasında en iyilerden birisidir.

Kamera

Arkada hiçbir ilgi çekici kamera yok. Bu yüzden telefoto, ultra geniş açı veya B&W beklemeyin. Mi 8 Lite çift piksel faz algılama otomatik odaklama ile f/1.9 diyafram ve 1.4µm piksel boyutu ile standart bir birincil 12MP kamera sensörü taşıt. Sadece derinlik algılama için kullanılan 5MP kamera ile desteklenir.

Eğer tüm bunlar size tanıdık geliyorsa, muhtemelen bu özelliklerin aynısının Mi 8 SE’de de bulunmasındandır. Sadece yazılımda değişiklikler yapılmıştır, ancak aynı kamera performansını taşıyor diyebiliriz. Maalesef optik görüntü sabitleme özelliği hala eksik.

İyi olan şey, kamera menüsünde oynayabileceğiniz birçok seçeneğiniz olmasıdır. Ve de kullanımı oldukça basittir. Sol ve sağa kaydırmak, kamera modlarını değiştirir. Üst çubuk, HDR’yi açma ve kapatma, yapay zeka kamera modu, portre çekimleri için efekti güzelleştirme ve filtreleri uygulama seçeneği gibi ek ayarlar içerir.

Ayarlar menüsüne tıkladığınızda daha da fazla seçenek bulabilirsiniz. Örneğin, deklanşör butonu için parmak izini veya ses kısma tuşunu kullanabilir ve video kalitesini ayarlayabilirsiniz.

Görüntü Kalitesi

Daha önce de belirtildiği gibi Mi 8 Lite, daha pahalı olanMi 8 SE ile aynı kamera donanımını kullanıyor. Sahnede yeterli aydınlatma olduğu sürece, oldukça tutarlı bir performans bekleyebilirsiniz.

Dinamik aralığın olmaması, ilk fark edilen şeydir. Bu yüzden HDR işlevi bu konuda biraz yardımcı olur. Bununla birlikte HDR’nin Otomatik modda başlamasının uzun sürmesi biraz problemlidir diyebiliriz.

Yapay zeka modu sizlere HDR’nin iş görmediği ortamlarda daha çok yarar sağlamaktadır. Bu yüzden daha kaliteli resimler çekebilmek için yapay zeka modundan yararlanabilirsiniz.

Genel Değerlendirme

Elbette mükemmel bir ürün değil. Pil ömrü gibi bazı özelliklerinin geliştirilmeye ihtiyacı var.3.5mm jack’ın olmaması bazı Xiaomi kullanıcılarının hoşuna gitse de bazıları bu durumdan hiç memnun kalmamıştır.

Ancak takdir edilmesi gereken özellikleri de var. Bunlardan birisi ise kamerasının oldukça sağlam olmasıdır. Bir diğeri ise, MIUI hayranıysanız, zengin özelliklere sahip yazılımları ile büyük bir beğeni elde edecektir.