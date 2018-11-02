Xiaomi Mi 8 Lite Modelinin Avrupa Fiyatları Sızdırıldı

Xiaomi Mi 8 Lite akıllı telefonu, Çin dışında ilk kez Ukrayna ve Fransa pazarlarında satışa sunulacağı kısa zaman öncesinde duyurulmuştu. Ancak Xiaomi, bu pazarlar için Mi 8 Lite‘ın fiyatlandırmasını konusunda her hangi bir onay vermemişti.

Haber sızdırma konularında popülerlik kazanan Roland Quandt, Avrupa pazarları için Xiaomi Mi 8 Lite akıllı telefonunun fiyatı hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Quandt’a göre, Mi 8 Lite önümüzdeki birkaç gün içinde Almanya, Çek Cumhuriyeti ve Avusturya gibi bazı Avrupa ülkelerindeki mağazalarda satışa sunulacaktır. Ülkeye bağlı olarak, telefon 4GB RAM + 64GB depolama veya 4GB RAM+128GB depolama seçeneklerine sahiptir. Bu modellerin sırasıyla 318 Dolar ve 363 Dolar olarak fiyatlandırılması beklenmektedir.

Ayrıca Xiaomi‘nin Mi 8 Lite telefonunu Avrupa dışında, küresel pazarlarda da piyasaya sürmesi beklenilmektedir. Mi 8 Lite akıllı telefonu, Tam HD+ çözünürlük ve 19:9 en boy oranı olan 6,26 inçlik çentikli bir ekrana sahiptir. Snapdragon 660 yonga seti ile desteklenmektedir.

Telefonda ki selfie kamerası 24 megapiksellik bir sensöre sahiptir. Telefonun arkasında 12 megapiksel + 5 megapiksel çift kamera sistemi bulunur. Xiaomi Mi 8 Lite telefonu, Android 8.1 Oreo ile birlikte gelir. Ayrıca telefon hızlı sarjı da destekler.