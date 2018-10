Geçtiğimiz ay Xiaomi, ürettiği amiral gemisi serilerinden en uygunu olan Xiaom Mi 8 Lite modelini duyurmuştu. Ancak telefon sadece Çin pazarında yerini almıştı. Daha sonrasında Ukrayna’da satışları başlamıştı.

Şimdi de şirketin global sözcüsü Donovan Sung, Twitter hesabında Fransa’nın da Mi 8’in çeşitli modellerini satmaya başlayacağını bildirmiştir. Diğer ülke pazarlarında da satışların yakında başlayacağını ifade etmiştir.

#Mi8Lite, now available in Ukraine and France, and coming soon to our other global markets. Which feature is everyone most excited about? ❤️

Get ready for some colorful mixes.#Xiaomi pic.twitter.com/cqhV9f8Fp4

— Donovan Sung (@donovansung) October 29, 2018