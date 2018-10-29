Geçtiğimiz ay Xiaomi, ürettiği amiral gemisi serilerinden en uygunu olan Xiaom Mi 8 Lite modelini duyurmuştu. Ancak telefon sadece Çin pazarında yerini almıştı. Daha sonrasında Ukrayna’da satışları başlamıştı.

Şimdi de şirketin global sözcüsü Donovan Sung, Twitter hesabında Fransa’nın da Mi 8’in çeşitli modellerini satmaya başlayacağını bildirmiştir. Diğer ülke pazarlarında da satışların yakında başlayacağını ifade etmiştir.

#Mi8Lite, now available in Ukraine and France, and coming soon to our other global markets. Which feature is everyone most excited about? ❤️ Get ready for some colorful mixes.#Xiaomi pic.twitter.com/cqhV9f8Fp4 — Donovan Sung (@donovansung) October 29, 2018

Orta sınıf bir telefon statüsünde olmasına rağmen Mi 8 Lite, lüks bir arka cam kaplamasına sahiptir. Bu ona sportif bir görünüm kazandırmaktadır. Cihaz kırmızı, mor ve mavi renk seçeneklerinde piyasaya sunulacaktır. Mi 8 Lite modeli ekranın üst kısmında selfi ve video görüşmeleri için yapay zeka özelliğine sahip 24MP kamerayı barındıran bir çentiğe sahiptir.Cihaz 19:9 en/boy oranında devasa 6.26 inç FHD+ ekrana sahiptir. Bu sayede çoğu kişinin avuç içine sığmasını sağlar ve çok hantal görünmez.

Xiaomi, cihazın fiyatlandırmasını Ukrayna veya Fransa’da duyurmadı. Ancak, Çin’de fiyatlandırma 4GB + 64GB depolama alanı için 200 Dolarla başlamaktaydı. 6GB RAM + 64GB depolama alanı 248 Dolar ve 6GB RAM + 128GB depolama modeli ise 292 Dolar. Diğer ülkelerde de satışa sunulacağı için muhtemelen fiyatlarında artışlar olacaktır.