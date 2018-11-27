Şu anda piyasaya sürülen yeni akıllı telefonların çoğu, önceden yüklenmiş olan Android 9 Pie ile geliyor. Ama bu durum yakında değişecek. Android’in bir sonraki versiyonu Android Q (yada Android 10.0) olarak adlandırılacak. Elbette, bunu elde eden ilk model Google Pixel serisi oldu. Serinin son telefonu olan Google Pixel 3 XL modelinin GeekBench testinin sızması sonucu Android Q sürümünün ilk sahibi olduğu ortaya çıkmıştı.

Kasım ayı başında düzenlenen Android Geliştiricileri Zirvesi’nde Android Q versiyonunun çoklu pencere, bölünmüş ekran ve resim içinde resim gibi çoklu görev işlemlerinin olduğu yeni özellikleri duyurulmuştu.

Ancak pek çok üretici bunu elde etmek için mücadele ederken, Xiaomi‘nin yarışı kazandığı görülüyor. Bugün Xiaomi Mi 8 SE modelinin, Android Q sistemine dayalı bir test başlattığını gösteren GeekBench 4.3 veritabanından bilgiler sızdırıldı. Telefon 25 Kasım‘da test edildi. Snapdragon 710 işlemci, tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerde sırasıyla 1830 ve 5819 puan aldı.

Android 9 Pie’ın, bu yılın Mart ayında ilk geliştirici önizleme sürümü yayınlanmıştı. Resmi sürümü ise Ağustos ayında piyasaya sürüldü. Bu yüzden Android Q’nun ilk geliştirici önizleme sürümünün gelecek baharda ilk kez çıkması bekleniyor.