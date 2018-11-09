Xiaomi Mi 8 Slow Motion Özelliği

Kısa zaman öncesinde, Xiaomi Mi 8 modelinin Süper Gece Modu özelliğinin geleceği hakkında bazı söylentiler gündeme gelmişti. Bu gün ise Xiaomi, MIUI 10 Developer sürümü ile çalışan amiral gemisi Mi 8 modellerinin yakında Super gece modu fonksiyonunu aktif hale getirecek bir güncelleme alacağını resmen duyurdu.

Bu özellik, telefonun görüntüleme kalitesinin eskisine göre daha da iyileştirilmesidir. Ayrıca, Xiaomi’nin cep telefonu ürün pazarlama müdürü Qi Zhiyuan, Mi 8’in 960fps süper slow motion video kaydetmeyi destekleyeceğini de sözlerine ekledi.

Süper gece modu özelliği Xiaomi tarafından ilk kez Mi Mix 3‘te yer almıştı. Ancak telefonun gece görüntüleme özelliği için tamamen yeni ve geliştirilmiş bir özellik olarak geliyor. Sürekli olarak geliştirilen arayüze ise 960fps slow motion video çekim özelliği Mi 8’e gelecek olan geliştirmeler arasındaki bir diğer Mi Mix 3 özelliğidir.