Bugün erken saatlerde Xiaomi, Shenzhen‘de bir lansman etkinliği düzenleyeceğini doğruladı. Ancak etkinlik için tarih ve saati onaylamadı. Çinli firmanın yeni amiral gemisi telefonunu duyurmak için Shenzhen platformunu kullanacağı tahmin ediliyor.

Söylentilere göre bu ayın sonuna kadar bir akıllı telefon tanıtılacak. Ancak ismi hala belirsiz. Bu yeni telefon Xiaomi Mi 7 veya Xiaomi’nin 8. Yıldönümü Sürümü adıyla çıkacak.

Weibo‘da ayrıca yapılandırılmış 3D ışık modülünün sızdırılmış bir fotoğrafı da ortaya çıktı. İlk başta iPhone X‘in TrueDepth Camera ve Face ID sisteminin görüntüsü olduğu düşünülüyordu. Ancak dikkatle bakıldığında yapılandırılmış 3D ışık modülünün iPhone X‘te bulunandan önemli ölçüde farklı olduğu anlaşıldı. Görüntü ayrıca çentik için MIUI’nin değiştirilmiş bir sürümünü gösteriyordu. Çin’den gelen bir diğer dedikodu ise şirketin 8. Yıldönümü Sürümü telefonunun Xiaomi Mi 8 olarak piyasaya sürüleceğini iddia ediyor. Ayrıca sızdırılmış görüntünün Mi 8’in 3D yüz tanıma modülüne ait olabileceğini de belirtiyor.

Önceki raporlar Xiaomi’nin yaklaşan amiral gemisi telefonu için 3D yüz tanıma çözümünün Qualcomm, Himax Technologies ve Truly Opto-electronics tarafından ortaklaşa geliştirildiğini iddia ettiler.

Xiaomi Mi 8‘in 3D yüz taramayı destekleyen ilk Android telefon olarak çıkabileceği tahmin ediliyor.

Geçen yıl tanıtılan Apple iPhone X dünyanın 3 boyutlu yüz tanıma özelliğini destekleyen ilk telefonu olmuştu. iPhone X‘teki Face ID özelliği kullanıcının yüzünü 3D olarak tarayarak kimlik doğrulaması yapmasına izin verir. iPhone X‘in yapılandırılmış 3D modülü kullanıcının yüzünde bir derinlik haritası oluşturmak için 30.000’den fazla görünmez noktayı analiz ederek yüz verilerini doğru şekilde yakalayan bir TrueDepth kamera içerir. Aynı zamanda yüzün kızılötesi görüntüsünü de yakalar.

iPhone X Face-ID şemasıA11 Bionic SoC‘nin nöral motoru, derinlik haritasını ve kızıl ötesi görüntüyü kullanıcının kayıtlı yüz verileriyle eşleştirilen matematiksel bir temsile dönüştürmek için harekete geçer. Face ID sadece iPhone’un güvenli bir şekilde açılması için değil aynı zamanda ödemelerin doğrulanması için de kullanılabilecek kadar güvenlidir.

Xiaomi Mi 8‘in de 3D yüz tarama özelliği sayesinde böyle bir sağlam güvenlik sunması bekleniyor. iPhone X gibi bir parmak izi tarayıcısı içermeyebilir. Bununla birlikte Xiaomi CEO’su Lei Jun son zamanlarda Mi 7‘nin ekran altı parmak izi tarayıcısı ile geleceğini ima etti. Bu nedenle Mi 7‘nin 3D yüz tarama özelliği olmayabilir ancak ekran altı parmak izi okuyucusu ile birlikte gelebilir.