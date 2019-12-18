Xiaomi Mi 8’e Android 10 Tabanlı MIUI 11 Güncellemesi!

Xiaomi, 2018 amiral gemisi olan Mi 8‘e istikrarlı bir MIUI 11 güncellemesi sunmaya başladı. Güncelleme sadece telefona yeni bir kullanıcı arayüzü ve yeni özellikler getirmiyor, aynı zamanda Android 10‘u da getiriyor.

Güncelleme MIUI V11.0.5.0.QEACNXM olarak geliyor ve 2.1GB boyutunda. Xiaomi, yalnızca MIUI’nin yeni bir sürümüyle gelmediği için Android sürümünü de güncellediğinden kullanıcıların güncelleştirmeyi yüklemeden önce verilerini yedeklemelerini öneriyor. Kullanıcılar ayrıca, bazı uygulamaların Android 10 ile uyumsuz olabileceği ve düzgün çalışmayabileceği konusunda da uyarılıyor. Ancak, uygulamanın son sürümü uyumsuzluk sorununu çözmüş olabileceğinden, uygulamalarınızı daha sonra güncellemeniz öneriliyor.

MIUI 11, her zaman yeni özelleştirme ve kişiselleştirme seçenekleriyle birlikte görüntülenen, ekranı kullanarak bildirimler için ışıklar, doğadan ilham alan yeni bildirim sesleri ve üretkenlikle birlikte iş dengesini arttırmak için Mi Work ve Mi Life ile yeniden tasarlanmış bir kullanıcı arayüzü sunuyor. Uyumlu cihazlar arasında dosya paylaşımı için Mi Share de var.

MIUI 11 ayrıca Mi Doc Viewer adlı yerleşik bir belge görüntüleyiciye de sahip, böylece cihazınız için bir belge görüntüleme uygulaması indirmenize gerek kalmıyor. Telefonda HP, Lexmark, HP, Sharp, Epson, Toshiba, Kyocera, Lenovo, Mijia ve NEC e.t.c’den 2000’den fazla yazıcı modelini destekleyen kablosuz baskı da bulunmakta. Xiaomi ayrıca bir dönem izleyicisi, acil durum SOS özelliği ve bir adım sayacı da içeriyor.

Global güncellemenin uygun olacağı tarih ile ilgili henüz bir haber yok, ancak çok uzak olmamalı. Telefon, Android 8.1 Oreo ile birlikte piyasaya sürüldü ve Android 9 Pie olarak güncellendi. Telefon, gelecekteki MIUI güncellemeleri için hala uygun ancak bu onun son Android işletim sistemi yükseltmesi olabilir.