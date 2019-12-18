Ana Sayfa Teknoloji Haberleri Xiaomi Mi 8'e Android 10 Tabanlı MIUI 11 Güncellemesi!

Xiaomi Mi 8’e Android 10 Tabanlı MIUI 11 Güncellemesi!

Xiaomi Mi 8'e Güncelleme!

Ayşen Sıla

-

17
0
Xiaomi Mi 8 Lite İnceleme

Xiaomi, 2018 amiral gemisi olan Mi 8‘e istikrarlı bir MIUI 11 güncellemesi sunmaya başladı. Güncelleme sadece telefona yeni bir kullanıcı arayüzü ve yeni özellikler getirmiyor, aynı zamanda Android 10‘u da getiriyor.

Güncelleme MIUI V11.0.5.0.QEACNXM olarak geliyor ve 2.1GB boyutunda. Xiaomi, yalnızca MIUI’nin yeni bir sürümüyle gelmediği için Android sürümünü de güncellediğinden kullanıcıların güncelleştirmeyi yüklemeden önce verilerini yedeklemelerini öneriyor. Kullanıcılar ayrıca, bazı uygulamaların Android 10 ile uyumsuz olabileceği ve düzgün çalışmayabileceği konusunda da uyarılıyor. Ancak, uygulamanın son sürümü uyumsuzluk sorununu çözmüş olabileceğinden, uygulamalarınızı daha sonra güncellemeniz öneriliyor.

MIUI 11, her zaman yeni özelleştirme ve kişiselleştirme seçenekleriyle birlikte görüntülenen, ekranı kullanarak bildirimler için ışıklar, doğadan ilham alan yeni bildirim sesleri ve üretkenlikle birlikte iş dengesini arttırmak için Mi Work ve Mi Life ile yeniden tasarlanmış bir kullanıcı arayüzü sunuyor. Uyumlu cihazlar arasında dosya paylaşımı için Mi Share de var.

Xiaomi Mi 8 SE

MIUI 11 ayrıca Mi Doc Viewer adlı yerleşik bir belge görüntüleyiciye de sahip, böylece cihazınız için bir belge görüntüleme uygulaması indirmenize gerek kalmıyor. Telefonda HP, Lexmark, HP, Sharp, Epson, Toshiba, Kyocera, Lenovo, Mijia ve NEC e.t.c’den 2000’den fazla yazıcı modelini destekleyen kablosuz baskı da bulunmakta. Xiaomi ayrıca bir dönem izleyicisi, acil durum SOS özelliği ve bir adım sayacı da içeriyor.

Xiaomi Mi 8 Lite İnceleme

Global güncellemenin uygun olacağı tarih ile ilgili henüz bir haber yok, ancak çok uzak olmamalı. Telefon, Android 8.1 Oreo ile birlikte piyasaya sürüldü ve Android 9 Pie olarak güncellendi. Telefon, gelecekteki MIUI güncellemeleri için hala uygun ancak bu onun son Android işletim sistemi yükseltmesi olabilir.

Önceki İçerikHuawei Mate 30 Pro Şimdi 128GB’lık Sürümüyle Satışta!

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Teknoloji Haberleri

Xiaomi Mi 8’e Android 10 Tabanlı MIUI 11 Güncellemesi!

Xiaomi, 2018 amiral gemisi olan Mi 8'e istikrarlı bir MIUI 11 güncellemesi sunmaya başladı. Güncelleme sadece telefona yeni bir kullanıcı arayüzü ve...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Huawei Mate 30 Pro Şimdi 128GB’lık Sürümüyle Satışta!

Huawei Mate 30 serisi, geçtiğimiz birkaç aydan bu yana piyasada. Çinli üretici Mate 30 Pro 5G'yi 256 GB ve 512 GB depolama...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Yeni Huawei P smart Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Huawei P smart Pro sürpriz bir şekilde tanıtıma çıktı. Markanın yeni orta segment akıllı telefon modelleri arasında yer aldığını gördüğümüz telefon, özellikleri...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Gece Modu Uykuya mı Neden Oluyor??

Akıllı telefonlarımızda, sistem düzeyinde karanlık bir temayı veya gece modunu etkinleştirmeyi duymayan ya da bilmeyen yoktur sanırım. Estetik bir kişiselleştirme olmasının...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Reno3 5G Akıllı Telefonun İki Fotoğrafı Yayınlandı!

Yaklaşan Reno3 5G akıllı telefonun iki canlı fotoğrafı yayınlandı. Ancak, iki fotoğraftan yalnızca biri orijinal. Diğeri ya çok iyi bir photoshop ya...
Devamını Oku

En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

Galaxy S10 vs Galaxy Note 10
iPhone 11 Pro vs iPhone XS Max
Galaxy Note 10+ vs Huawei P30 Pro
Huawei Mate 30 vs iPhone 11
Huawei Mate 30 Pro vs Huawei P30 Pro

En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

iPhone 11 Pro
Galaxy S10 Plus
Huawei P30 Pro
Casper VIA A3 Plus
Galaxy Note 10 Plus

En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En İyi Samsung Telefonlar
En İyi Huawei Telefonlar
En İyi Xiaomi Telefonlar
En İyi LG Telefonlar
En İyi Nokia Telefonlar

Cepkolik © 2019, Tüm Hakları Saklıdır.