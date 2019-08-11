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Xiaomi Mi 9 5G Tasarımı Ortaya Çıktı

Xiaomi Mi 9 5G akıllı telefonlarında yer alacak olan teknoloji ortaya çıktı. Xiaomi Mi 9 5G nasıl bir akıllı telefon modeli olacak?

By İbrahim Kızılırmak

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Xiaomi Mi 9 5G

Xiaomi Mi 9 akıllı telefonlarının tanıtılmasının üzerinden oldukça uzun bir zaman geçti. Serinin yeni akıllı telefonları, tıpkı diğer modeller gibi oldukça ilgi görmeyi başarmıştı. Yeni akıllı telefonların tekrar gündeme gelmesinin nedeni ise Xiaomi Mi 9 5G akıllı telefonları.

Bu kez ortaya çıkan bilgiler Xiaomi Mi 9 5G akıllı telefonlarının özelliklerinin nenler olacağını ortaya koydu. Yeni akıllı telefonların tasarım kısmında nasıl bir değişiklikle geleceği konusunda bilgiler veren yeni akıllı telefonlar için beklenen özelliklere geçelim. Öyle ki Xiaomi Mi 9 5G modellerinde de üst düzey özellikler dikkat çekecek.

Xiaomi Mi 9 5G Nasıl Bir Telefon Olacak?

Öncelikle ortaya çıkan görsellerle beraber Xiaomi Mi 9 5G akıllı telefonlarının tasarımının nasıl olduğu konusunda bilgiler verelim. Paylaşılan bilgilere bakacak olursak, tasarım kısmında an modelden çok üst düzey bir farklılık olmayacak. Yine ana modelin tasarım çizgilerinin yansıtıldığını göreceğiz.

Üst üste sıralı olan 3 kamera kullanımı devam edecek. 3 kameranın ortasında yer alan kamera kısmında kırmızı çerçevelere yer verildiğini görmek mümkün olacak. Yine bu kısımda da herhangi bir değişiklik olmayacağını söylemek yanlış olmaz.

Xiaomi Mi 9 5G

Tasarımı çok değişmeyecek olan Mi 9 5G akıllı telefonlarının teknik kısımda bazı farklılıklar sunması bekleniyor. Bir kere yeni akıllı telefonların içerisinde yer alan işlemcilerin 5G desteği bulunacak. 5G destekli modemlerle beraber gelecek olan akıllı telefonların 5G modemlerinde istenen hız değerlerine çıkılması bekleniyor.

Bunun dışında yeni akıllı telefonların ekran kısmında ise 6.39 inçlik bir panel sunacağı konusunda bilgiler var. Diğer akıllı telefon modellerinden farklı olarak bu modelde bir takım özel ekran teknolojilerinin kullanılacağı konusunda da bilgiler var ancak yeni akıllı telefonların ekran çözünürlük değeri konusunda kesin açıklamalar bulunmuyor. Bunlar için firma tarafından yapılacak olan tanıtımı bekliyoruz.

Kısa süre sonra tanıtım yapılacaktır. TENAA onayının alınmış olması, bu durumun en büyük işaretlerinden bir tanesi. Yeni akıllı telefonlar için tanıtım yapıldığı zaman, sitemizde özellikleri paylaşacağız.

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