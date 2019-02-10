Xiaomi, uzun süredir beklenen yeni amiral gemisi akıllı telefonlarını 24 Şubat tarihi itibariyle tanıtacak. Yeni akıllı telefonların tanıtılmasıyla beraber Xiaomi de yeni bir döneme girmiş olacak. Amiral gemisi akıllı telefon modellerini yenileyecek olan markanın yeni akıllı telefonlarında sunacağı özellikler ise oldukça dikkat çekici olacak. Tasarım ve teknik özellikleri konusunda belli başlı detaylarının daha önce paylaşıldığı Xiaomi Mi 9 akıllı telefonlarının, bu kez yeni bir onay aldığı ve telefonların çok önemli detaylarının ortaya çıktığını da söylemek yanlış olmayacaktır. Bu kez Weibo üzerinden onayı ortaya çıkan akıllı telefonların detaylarına geçelim.

Xiaomi Mi 9 Özellikleriyle Fark Yaratacak

Yeni akıllı telefonların tasarım kısmından işe başlamak gerekiyor. Xiaomi Mi 9 akıllı telefonlarında ilgi çeken bir tasarım karşımıza çıkacak. Başarılı seri ön kısımda çentik alanıyla karşımıza çıkacak. Çentik alanı diğer akıllı telefonlara göre biraz daha mini boyutlarda olacak.

Sadece kamera bölümünün bulunduğu kare şeklinde çentik alanının, ekran bütünlüğünü desteklediğini görmek mümkün olacak. Ekran kısmında çok daha başarılı bir tasarım sunulmasını sağlayacak yeni çentik alanı dışında arka kısımda ise üçlü arka kamera dizilimi göreceğiz.

Köşeye konumlandırılacak olan üçlü arka kamerada dikey tasarım çizgileri karşımıza çıkacak. Üst üste sıralı olan 3 arka kameranın hemen altında bir de flaş ışığı yer alacak. Diğer modellerden farklı olarak Xiaomi Mi 9 akıllı telefonlarında parmak izi sensörlerinin de arka kısımda yer almadığını göreceğiz.

Bunun yerine parmak izi sensörlerinin ön kısımda yer aldığını ve ekrana gömülü olarak geldiğini göreceğiz. Ekrana gömülü parmak izi sensörü sisteminin detaylarının neler olacağı kısmında ise hiçbir bilginin bulunmadığını ekleyelim. Muhtemelen burada Qualcomm’un yeni teknolojisine yer verilecek.

Teknik Özellikler

Xiaomi Mi 9 akıllı telefonlarının tasarımı kısmında beklentiler bu şekilde. Fakat ortaya çıkan bilgiler sadece tasarım konusunda detayların değil, bunun yanında teknik özellikler konusunda da ayrıntılarında netlik kazanmasını sağlıyor.

Buna göre yeni akıllı telefonlarda yeni nesil işlemciler yer alacak. Son seri Snapdragon işlemcileriyle beraber gelecek olan akıllı telefonun içerisinde Snapdragon 855 işlemcileri bulunacak. Amiral gemisi işlemciler 7 nm üretim sürecinin bu seride de karşımıza çıkması anlamına geliyor.

RAM bellek kısmında ise çoklu seçenek sunulacak. 3 farklı RAM bellek miktarının bulunacağı Xiaomi Mi 9 akıllı telefonlarının 6 , 8 ve 10 GB RAM bellek miktarlarına yer vermesi bekleniyor. Depolama alanı kısmında da RAM bellek miktarına göre değişim olduğunu göreceğiz.

48 MP + 18 MP + 8 MP değerinde üçlü arka kamera diziliminin de fark yaratmasını beklediğimiz Xiaomi Mi 9 akıllı telefonlarının, 6.4 inçlik dev bir ekranla beraber geleceğini de ekleyelim. Ekran teknolojisi kısmında AMOLED kullanılacak ve ön kısımda yer alan kameranın da 24 MP değerinde olduğunu görmek mümkün olacak. Şu an için bu detayları ortaya çıkan akıllı telefonların fiyat kısmında da 440 dolar gibi bir aralıkta olması bekleniyor. Amiral gemisi modellerin içerisinde fiyatıyla fark yaratacak serinin çok kısa bir süre sonra tanıtıldığını göreceğiz.