Akıllı telefonlar için belli bir sınıf oluşmaya başladı. Artık amiral gemisi modellerin, orta segment modellerin, giriş seviyesi akıllı telefonların nasıl tasarımlarla geleceğini ve aşağı yukarı nasıl teknik özeliklere sahip olacağı biliniyor. Bu sarmalın dışına çıkan ve akıllı telefonlarıyla fark yaratan markalar ise her zaman için bir adım öne çıkıyor. İşte bu markalardan birisi de Xiaomi olarak karşımıza çıkmakta. Çinli akıllı telefon üreticisi, her sene yeni amiral gemisi modelleriyle fark yaratmayı başarıyor. Hem tasarımlar hem de teknik özelliklerine göre uygun fiyatlı akıllı telefonlar sunmasıyla ön çıkan markanın bu yıl merakla beklenen akıllı telefonu ise Xiaomi Mi 9 modeli.

Merakla beklenen ve yeni amiral gemisi modeli niteliğinde olacak olan Xiaomi Mi 9 akıllı telefonlarının özellikleri için çok önemli detaylar ortaya çıkmış durumda. Sistem özelliklerinden daha önce de söz etmiştik. Yeni modelin nasıl bir tasarımı olacağı ve yapısının nasıl olacağı konusunda ise bazı yeni bilgiler gelmeye başladı. Telefonlar için son paylaşılan canlı görsellerde en önemli kanıt oldu.

Xiaomi Mi 9 Nasıl Bir Sisteme Sahip Olacak?

Bu kez paylaşılan görsellerin doğruluk payı oldukça yüksek. Öyle ki bu kez görseller Xiaomi ürün müdürü olan Wang Teng Thomas tarafından geldi. Ünlü isim sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla beraber fark etmeden yeni akıllı telefonları ortaya çıkarmış oldu. Telefonların kesin olarak tasarımını ortaya çıkarmamış olsa da söz konusu paylaşımların tasarım konusunda bazı detayları netleştirdiğini de söylemek gerekiyor.

Telefonun sadece arka kapak görselinin ortaya çıkmasına karşın, kapak tasarımının nasıl konumlandırılacağını görüyoruz. Görsele baktığımız zaman Xiaomi Mi 9 akıllı telefonlarında yine üçlü arka kamera kullanımı yapılacak.

Üst üste sıralı bir şekilde gelecek olan üçlü arka kameranın, hemen altında ise flaş ışığının yer aldığını göreceğiz. Üç arka kameranın bulunacağı akıllı telefonda yine cam kaplama bulunacak. Telefonun arka yüzeyinde bir önceki modelde olduğu gibi cam kaplamanın kullanılması, kablosuz şarj desteğinin sunulacağının da en büyük işareti.

Burada en çok dikkat çeken kısım ise parmak izi sensörleri. Xiaomi akıllı telefonlarında genelde arka kapak üzerinde parmak izi sensörü kullanımına yer veriyor. Fakat Xiaomi Mi 9 akıllı telefonlarında arka kapak kısmında herhangi bir parmak izi sensörünün bulunmadığını görüyoruz. Bu demek oluyor ki ekrana gömülü parmak izi sensörleri gelecek ya da Face ID sistemine geçiş yapılacak. Fakat hangi teknolojinin kullanılacağı konusunda henüz kesin bilgiler yok.

Teknik Özellikleri Neler?

Tasarım kısmında ortaya çıkan özelliklerin bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında teknik özellikler için de bazı bilgiler var. En net ve en doğru bilgi yeni akıllı telefonlarda Snapdragon 855 işlemcilerinin kullanılacağı.

Amiral gemisi akıllı telefonlarda görmeye alışacağımız yeni işlemcileri kullanacak olan akıllı telefonda Adreno 640 grafik birimi bulunacak. Bunların dışında 6.4 inçlik bir ekran sunulacak ve AMOLED ekran teknolojisiyle beraber Full HD+ çözünürlük değerine yer verilecek.

RAM bellek kısmında ise 6 GB ve 8 GB RAM bellek seçenekleri olacak. Her iki RAM bellek miktarında da 128 GB depolama alanına yer verileceğinden söz ediliyor. 48 MP + 18 MP + 8 MP üçlü arka kamera dizilimi ile karşımıza çıkacak olan Xiaomi Mi 9 akıllı telefonlarında 24 MP değerinde de ön kamera bulunacak. Bu ön kameranın yüz tanıma gibi özelliklerinin olup olmayacağı ise bilinen bir detay değil.

32W değerine kadar hızlı şarj desteği sunacak olan Xiaomi Mi 9 akıllı telefonlarının fiyatı için ise 436 dolar gibi bir aralıktan söz edildiğini ekleyelim. Muhtemelen yeni model, en uygun fiyatlı amiral gemisi serilerinden biri olacak. Geri kalan detayları ve yeni özellikleri ise 24 Şubat tarihinde düzenlenecek olan tanıtımda görmemiz mümkün olacak. Tanıtım sonrasında detayları paylaşmaya devam edeceğiz.