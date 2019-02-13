Xiaomi Mi 9 Canlı Görüntüleri ve Özellikleri Sızdırıldı!

Xiaomi Mi 9 amiral gemisi yaklaşık bir hafta sonra tanıtlacak. Telefonun tanıtım tarihi yaklaştığından dolayı birçok sızıntı haber beraberinde getirdi. Son sevindirici haber ise piyasaya sürülmeden önce, canlı görüntüler üzerine oldu. Üstelik görüntüler hem ön hem de arka paneli gösteriyor.

Mi 8 serisi farklı çentik ebatlarında piyasaya sürüldü. Fakat şirket Mi 9 ile su damlası çentiğine tasarımına gidiyor. Yan çerçeveler büyük ölçüde değişmeden kalırken, alt çerçevenin Mi 8’den biraz daha ince olduğu görülüyor.

Kaynağa göre, Mi 9 amiral gemisinde 6.4 inçlik bir AMOLED ekrana ve Gorilla Glass 5 koruma var. Xiaomi Mi 9 modelinin arka tarafında ise sızdırılmış canlı fotoğraflarda da göründüğü gibi dikey olarak üçlü kamera kurulumu mevcut.

Sensörler telefonun sol tarafına yerleştirilmiş ve tek bir yuva paylaşıyorlar. Kameraların altında bir LED flaş var. Ana kamera 48MP sensör, 12MP ikincil sensör ve ToF kamera ile eşleştirilmiştir.

Xiaomi Mi 9 Canlı Görüntüleri ve Özellikleri 1 - 7

Bu görüntüler Mi 9 modelinin mavi ve siyah renk çeşitlerini göstermektedir. İlki daha parlak görünüyor. Parmak izi tarayıcısı yok, yani ekranın altında bir tane var.

Ne yazık ki, telefonun ön kısmını gösteren görüntüler ekran kapalı iken, bulanıklaştırılarak çekilmiştir. Bundan dolayı da ekran içi parmak izi sensörünün ikonu gözükmüyor.

Xiaomi Mi 9, sağ tarafında bir ses kontrol tuşu ve güç düğmesi bulunuyor. Fakat Mi 8 ile karşılaştırılğında sol tarafa yeni bir düğme eklenmiştir. Bunun AI asistanını çağırmak için özel bir düğme olduğuna inanılıyor.