Çinli üreticiler arasında hatırı sayılır bir yeri olan Xiaomi, artık dünya tarafından tanınan markalardan bir tanesi. Sürekli olarak akıllı telefon modelleriyle öne çıkan markanın, son olarak Xiaomi Mi 9 modeli üzerinde ciddi bir çalışma üzerinde olduğunu biliyoruz.

Amiral gemisi serisi olacak olan Xiaomi Mi 9 akıllı telefonlarının özellikleri için belli aralıklarla bilgiler paylaşılmaya da devam ediyor. Başta kamera özellikleri olmak üzere geçtiğimiz günlerde de Xiaomi Mi 9 için yeni paylaşımlar yapıldı. Yeni akıllı telefonlar hakkında yaşanan son gelişmelere daha yakından bakalım.

Xiaomi Mi 9 Ne Kadar İddialı?

Xiaomi Mi 9 akıllı telefonları amiral gemisi serisi olacak. Haliyle amiral gemisi serilerinde yer alan özellikleri göreceğiz. Bu noktada ilk dikkat çeken kısım yeni işlemciler olacak. İşlemciler kısmında seçim Snapdragon 855 olacak.

Yeni amiral gemisi Snapdragon 855 işlemcilerinin ne kadar başarılı olduğu tartışılmaz. Böyle değerlendirildiği zaman Xiaomi Mi 9 akıllı telefonu, son dönem rakiplerinin arasındaki kalıcı yerini almış olacak. Bunun yanında yeni akıllı telefonların kamera özellikleri için de bilgiler var. Başta yeni modelin 3 kameralı olması söz konusu.

Markanın ilk 3 arka kamera kullanılan akıllı telefonu olmasını beklediğimiz Xiaomi Mi 9, iki kameraya bir kamera alanı içerisinde yer verecek. Üçüncü kamera kısmında ise biraz daha farklı bir yapı söz konusu olacak. Yeni mercekleriyle beraber gelecek olan kameralar çok daha iyi optik zoom sunacak. Üçüncü kameranın ayrı bir alanda konumlandırılacak olması ise bu alanda daha farklı seçimin yapılabileceğini de gösteriyor.

Fakat Xiaomi’nin bu konuda nasıl bir tercih yapacağı kesin değil. Ekran boyutunun ve ekran tasarımının nasıl olacağı kısmında ise hiçbir bilgi yok. Muhtemelen çentik alanı kullanan bir akıllı telefon göreceğiz ancak çentik alanı nasıl olacak sorusuna bir cevap yok. Yine su damlası çentik alanı ya da tam boy bir çentik alanı gelebilir. Tüm bunlar kısa süre sonra aydınlığa kavuşacaktır.