Xiaomi bu yıl amiral gemisi düzeyinde telefonları ile nirvanaya ulaşacak. Şimdilik tüm gözler 20 Şubat’ta tanıtılacak ona Xiaomi Mi 9 modelinde. Tabi ki Mi 9 ailesine yeni üyeler eklenecek. Bunlardan ilki Xiaomi Mi 9 Explorer sürümü olacak.

Akıllı telefon hakkında pek fazla bilgi yok. İlk defa bu gün akıllı telefona dair, ilk teknik çizim çevrim içi olarak yayınlandı. Söz konusu Explorer modelinin tasarımı, eşsiz görünümle gelen standart Mi 9 modelini geride bırakacak gibi duruyor.

Mi 9 Explorer sürümünün varlığı, birkaç hafta önce Xiaomi’nin yöneticisi tarafından onaylandı. Ancak paylaşılan konsept çiziminden sonra ilk defa telefonun arka tarafının nasıl olduğu gün yüzüne çıktı.

Üçlü arka kamera kurulumuna sahip olan Mi 9 modelinin aksine, Xiaomi Mi 9 Explorer sürümü dörtlü kamera kurulumuna sahip.

Böylece Mi 9, Xiaomi’nin üç arka kamerası bulunan ilk akıllı telefonu olurken, Explorer sürümü dört arka kameraya sahip ilk telefonu olacak.

Dörtlü sensör, çevresinde kırmızı bir halka bulunan en üstteki sensör ile dikey olarak yerleştirilmiştir. Bu büyük bu olasılıkla birincil sensördür.

Tüm sensörler tek bir mahfazaya sahiptir ve kurulumun altında bir LED flaş vardır.

Mi 9 Explorer’ın ayrıca Snapdragon 855 işlemcinin yanı sıra 8GB RAM ve 256GB depolama alanıyla gelmesi bekleniyor. Kablosuz şarj desteği varsa da daha iyi olacaktır.