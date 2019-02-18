Xiaomi Mi 9 Fiyatı Belli Oldu!

24 saatten daha kısa bir süre içinde Mi 9 hakkında daha fazla ayrıntı ortaya çıktı. Artık Mi 9 amiral gemisinin Mi 8 Pro gibi şeffaf bir arka panele sahip olacağını biliyoruz. Aynı zamanda bellek çeşitleri arasında 12GB RAM ve Sony marka 48MP arka kamera bulunacak. Tabi ki bu durum Mi 9 Explorer sürümü için farklı olacak.

Kısa bir süre önce sızdırılan iki amiral gemisinin fiyatlarından sonra farklı bir sızıntı haberi daha oldu. Bu sefer sızıntı sadece tek bir modelin fiyatını içermiyor. Xiaomi Mi 9’un bütün bellek seçeneklerinin fiyatını gün yüzüne çıkarıyor.

Çin’in ünlü sosyal paylaşım platformu Weibo sayfasında paylaşılan görüntülere göre, Mi 9 amiral gemisi dört farklı bellek çeşidine sahip. Aşağıda bütün sürümleri ve ilgili fiyatları verilmiştir:

Standart model 6GB RAM ve 64GB depolama: 487 Dolar 8GB RAM + 128GB depolama :517 Dolar 8GB RAM + 256GB depolama :547 Dolar 8GB RAM + 256GB şeffaf sürüm: 739 Dolar

Genel olarak fiyatlara bakıldığında birbirine oldukça yakın. Türkiye’de durum ne olur bilinmez ama standart modele o kadar para vermektense biraz daha yüksek para verilip 3. veya 4. kategorideki telefonlar alınabilir.