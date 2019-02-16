Kısa bir süre sonra tanıtılması beklenen Xiaomi Mi 9 hakkında sızdırılmayacan çok az bir bilgi kaldı. Hem şirketin yapmış olduğu paylaşımlar hem de sızdırılan bilgiler akıllı telefon hakkında merak edilen birçok özelliği gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor.

Şirketin CEO’su Lei Jun, Weibo sayfasında amiral gemisi tasarımı hakkında birkaç detay daha yayınladı. Bu sefer, telefonun Mi 8 modelinden %40 daha küçük olduğunu söylediği çerçeveleri açıklamıştır. Ayrıca Mi 9 kadar ince bir çenesi olan 600 dolar civarında fiyatlandırılmış başka bir telefon olmadığını iddia etti.

İddialarını desteklemek için CEO, Oppo R17, Honor V20, Huawei Nova 4 ve Vivo X23 gibi bir dizi telefonun alt çene kalınlığının Mi 9’a göre farkını gösteren bir görüntü paylaştı. 3.6 mm’lik ince çene ile en ince çeneye sahip olduğu bilinen 3.8 mm’lik Vivo X23 geçmiştir.

Xiaomi Mi 9 Çene Kalınlıkları ve Perakende Kutusu 1 - 7

Diğer yandan Xiaomi’nin başkanı Lin Bin, aynı zamanda Mi 9’un Deep Space Gray renk çeşidinin resmi bir görüntüsünü ve telefonun perakende kutusunun bir resmini paylaştı. Bu renk ile birlikte şu anda telefonun mor ve mavi olmak üzere üç farklı renkte olacağı netleşmiş oldu.

Xiaomi Mi 9’un 6,4 inçlik su damlası çentikli bir ekran ile gelmesi bekleniyor. Ekran içi parmak izi tarayıcıda olacak. 27W hızlı şarjı destekleyebilen 3.500mAh batarya kapasitesine ev sahipliği yapacak.