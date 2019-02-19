Xiaomi Mi 9 Geekbench'te Görüntülendi!

Geçen ay Xiaomi Cepheus kod adlı bir telefon, Snapdragon 855 ve 6GB RAM ile birlikte Geekbench’te yer almıştı. O sıralar net olmasa da, Xiaomi Mi 9‘un Cepheus kod adıyla ortaya çıkabileceği iddia edildi.

Bugün ise aynı akıllı telefon kıyaslama sitesinde tekrar görüntülendi. Ancak bu kez telefonun 6GB RAM yerine 8GB RAM desteğine sahip. Geekbench’te yayınlanan özelliklerine göre Xiaomi Mi 9, Android 9 Pie işletim sistemine ev sahipliği yapıyor.

Garip bir şekilde, işlemcinin ismi listemede, “Cepheus” kod adında geçiyor. Yukarıda bahsedildiği gibi, yeni liste telefonun 8GB RAM bulunduğunu gösteriyor. Geekbench’in tek çekirdekli ve çok çekirdekli kıyaslama testlerinde, Xiaomi Mi 9 sırasıyla 3.524 ve 11.127 puan aldı.

Xiaomi Mi 9’un ise tanıtım etkinliğine nereden baksak 24 saatten az bir zaman var. Telefonun ekranı su damlası çentiğine sahip olduğu için önceki model olan Xiaomi Mi 8 modelinden daha yüksek bir ekran alanı sunacak. Aynı zamanda ekrana bir ekran içi parmak izi okuyucu yerleştirilecek.

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Genel olarak bir değerlendirme yapılacak olursa, akıllı telefonun hakkında neredeyse bilinmeyen bir özellik kalmadı. Hem Lin Bin’in yapmış olduğu açıklamalar, hem de sızdırılan özellikler neticesinde telefonun sadece kamera detayları resmiyete kavuşmadı diyebiliriz.