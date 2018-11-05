Xiaomi Mi 9 Hakkında Yeni Söylentiler

Xiaomi, kısa zaman önce Xiaomi Mi MIX 3 modelini Çin’de düzenlenen bir etkinlikte tanıtmıştı. Kızaklı bir mekanizmaya ve dört kameraya sahip olan Xiaomi Mi MIX 3‘ün tanıtımının hemen ardından, Xiaomi’nin 2019 amiral gemisi telefonuyla ilgili söylentiler ortaya çıkmaya başladı. Xiaom’i hakkında sürekli bilgileri aktaran GizChina sitesi, bu günkü yayınladığı haberde Xiaomi Mi 9‘un Snapdragon 8150 yongaseti ile gelen ilk telefon olacağını bildirdi. Henüz açıklaması yapılmayan telefon hakkında sızıntı bazı önemli bilgileri paylaştı.

Haberde 2019’un ilk yarısında tanıtımı yapılması düşünülen Xiaomi Mi 9‘un daha önceden Snapdragon 855 ile destekleneceğine dair sızan bilgilerden farklı olarak, ilk Snapdragon 8150 yonga setine sahip olabileceğini iddia etti. Tıpkı Mi 8‘de olduğu gibi, Mi 9’un da Çin’de ilk olarak piyasaya sürüleceğinide belirtti.

Ayrıca haberde, Mi 9 amiral gemisi akıllı telefonunun, birincil sensör olarak 48MP Sony IMX586 ile desteklenen üçlü arka kamera kurulumunun da olacağını ileri sürdü. Telefonun sürümlerinin ise 6GB veya 8GB RAM ile çıkması da oldukça muhtemel tahminlerin arasında. En yüksek özelliğe sahip sürümü 10GB RAM içerebilir.Bunlara ek olarak, AMOLED ekranın yanı sıra ekraniçi parmak okuyucu sensörüne de sahip olması beklenmektedir.

Geçen yıl Xiaomi, Snapdragon 835 SoC ile desteklenen Mi MIX 2 akıllı telefonunu piyasaya sürmüştü. Mart 2019’da Çinli üretici, Mi MIX 2S modelinin tasarım ve teknik özelliklerini Mi MIX 2’ye benzetmiş bir şekilde piyasaya süreceğini daha önceden duyurmuştu. Ancak daha yeni olan Snapdragon 845 ile destekleneceğini ifade etmişti.

Xiaomi aynı stratejiyi yine takip edebilir ve bir anda yeni bir sürpriz ile karşılaşılabilir. Eklenecek yeni sürprizler arasında telefonun 5G destekli olması da dahildir.