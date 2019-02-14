Xiaomi Mi 9 İlk Kamera Örneği Yayınlandı!

Tanıtım tarihinin kısa bir süre önce açıklanmasına rağmen, Xiaomi Mi 9 amiral gemisi hakkında sürekli yeni bilgiler gündeme gelmeye başladı. 20 Şubatta tanıtılması beklenen akıllı telefonun dün yayınlanan canlı görüntülerini de görmüştük.

Tanıtım posterlerinde üçlü kamera kulumunun kesinlik kazanmasının ardından, yayınlanan canlı görüntülerde kamera ayarlamaları hakkında bir bilgi içermiyordu. Ancak bu gün Çin’in sosyal medya platformunda Xiaomi‘de çalışan görevli bir personel, akıllı telefonun arka kamerası ile çekilmiş bir kamera örneğini paylaştı.

Sızdırılan bilgilere ve en son yayınlanan posterlere göz attığımızda akıllı telefonun üçlü kamera kurulumu ile geleceğini zaten biliyor. Kamera donanımları ile ilgili ise ana kameranın 48MP sensöre sahip olacağı ve ikincil kameranın 12MP sensör olacağı ifade edliyor. Üçüncü sensör ise büyük olasılıkla bir ToF kamera olacaktır.

Kamera örneğinin çok fazla iyi olduğu düşünülemez. Çünkü bazı sosyal medyaları fotoğraları yüklerken sıkıştırmayı tercih ettiği için ayrıntılar düşük olabilir. Weibo için de durum bu şekildedir. Aynı zamanda paylaşan kişi tarafından da bu durum ifade edilmiştir.

Ama asıl dikkat çeken özelliğinin 48 megapiksellik kameranın oldukça ideal bir ayrıntı sistemine sahip olacağıdır. Paylaşılan görüntü yakınlaştırma sırasında bulanıklaşacak. Ancak bir haftaya kadar tanıtımı yapılması planan telefonun kamera örneklerini kısa bir süre sonra görebiliriz.