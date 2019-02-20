Xiaomi Mi 9 İncelemesi

Yılın ilk amiral gemisi tanıtımını yapan Xiaomi, şüphesiz 2019 yılının en iyi telefonlarını üretmeyi başardı. Herkes Mobil Dünya Kongresi’ni dört gözle beklerken, Xiaomi bugün amiral gemisi telefonlarını tanıttı.

Xiaomi Mi 9, Qualcomm’un en yeni yonga seti olan Snapdragon 855 tarafından desteklemem şirketin ilk akıllı telefonu. 5G desteği bulunmasa bile genel olarak telefon her noktadan cezbedici duruyor.

Tıpkı Mi 8 gibi, Mi 9 da cam kaplamalı ve Gorilla Glass tarafından korunuyor. Ancak önceki modele göre çentik ve çerçeveler küçültülmüştür. Buna karşılık AMOLED ekranı daha da genişletilmiştir.

Ayrıca akıllı telefon Mi 8 Pro‘da mevcut olan ekran içi parmak izi sensörüne ev sahiplği yapıyor. Tabi ki birçok satış noktası olmasına rağmen, akıllı telefonun üçlü kamerası oldukça dikkat çekici duruyor.

Xiaomi Mi 9 Teknik Özellikleri

Gövde: Alüminyum çerçeve, Gorilla Glass 6 ön panel, Gorilla Glass 5 arka panel;

Ekran: 6.39inç Süper AMOLED, 2.340×1.080px çözünürlük, 18.7:9 en boy oranı, 402ppi; HDR 10 ve DCI-P3 desteği.

Arka Kameralar: Geniş 48MP f/1.75, 1/2inç, 0.8µm piksel boyutu, lazer ve PDAF; Telefoto – 12MP, f/2.2 diyafram, 2x zoom; Ultra geniş – 16MP, f/2,2 diyafram, 1,9 µm piksel boyutu; 2160p’de 60/30fps video kaydı.

Selfie kamera: 20MP, 0.9 µm piksel boyutu, f/2.0 açıklık; 1080p/30fps video kaydı.

İşletim Sistemi ve Yazılım: Android 9 Pie; MIUI 10.

Yonga seti: Qualcomm Snapdragon 855: sekiz çekirdekli CPU (4×2.84 GHz Kryo 485 Gold ve 4×1.7 GHz Kryo 485 Silver), Adreno 640 GPU.

Bellek: 6/8GB RAM; 64/256GB depolama; microSD yuvası yok.

Batarya: 3.300mAh Li-Po (gömülü); 27W kablolu (Turbo Şarj) ve 20W kablosuz hızlı şarj.

Bağlantı: Dual-SIM; LTE-A, 4-Bant taşıyıcı agregasyonu, Cat.16/13 (1 Gbps/150Mbps); USB-C; Wi-Fi a/b/g/n/ac; çift bantlı GPS; Bluetooth 5.0

Ekstralar: Ekran içi parmak izi okuyucusu; tek hoparlör

Genel olarak eksikliklerine bakacak olursak, kulaklık girişinin ve su geçirmemezlik sertifikasının olmaması, biraz can sıkıcı görünebilir. Ancak telefonun fütüristik tasarımı oldukça başarılıdır.

Xiaomi Mi 9 Tasarım Özellikleri

Xiaomi Mi 9, bugünlerde çoğu amiral gemisinde olduğu gibi, oldukça ince çerçevelerle gelmektedir. Piyano Siyahı, Okyanus Mavisi ve Lavanta Menekşe rengi ile birlikte üç renk seçeneğinin yanı sıra bir de şeffaf olan Transparent sürümü var.

Mavi ve menekşe renk seçeneklerinin arka panelinde oldukça hoş gradyan yansımalar mevcut. Parlak yüzeyi, parmak izlerini ve lekelerini çok fazla muhafaza ediyor. Fakat genel olarak büyüleyici bir görünüm sunuyor.

Kenarlara doğru eğim kazanan Gorilla Glass 5 korumalı arka bir paneli var. Bu sayede Mi 9’u normalden daha ince hissettiriyor. Genel olarak akıllı telefonun kenarlarınındaki metal çerçeve ise kavrayışa oldukça yardımcı oluyor. Bazen çok kaygan olabiliyor, bundan dolayı kutusunda gelen plastik kılıf ile de kullanılabilir.

Telefonun arka kısmında Xiaomi cihazlarında bir ilk olan üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Kamera ızgarası birincil 12MP resimleri 4 kat daha da netleştiren 48MP sensöre, 12MP telefoto kameraya ve 16MP ultra geniş kameraya ev sahipliği yapıyor.

Kamera ızgarasının biraz çıkıntılı olmasına rağmen genel olarak telefonun görünümü pürüzsüzdür.

Ön panel iste baştan sona Super AMOLED ekrana sahip. Boyutu ise 6.39 inç. Önceki modele göre çok az bir büyüme var. Çünkü Mi 8’in ekran boyutu 6.21 inç. Boyut olarak hemen hemen aynı sadece çerçeveler inceltildi ve su damlası çentik eklendi.

20MP’lik selfie kamerası ise çentik içerisinde bulunuyor. Çentiğin hemen üzerinde neredeyse belirsiz olan telefonun ahizesi var. Aynı zamanda sol tarafında da ince bir LED bildirim ışığı yer alıyor. Telefon kapalı iken neredeyse görmek imkansızdır.

Telefonun tek bir hoparlörü var ve en altta, USB-C bağlantı noktasının yanında bulunuyor. Mi 9 bellek genişletmeye izin vermiyor, SIM kart yuvası sadece iki nanoSIM kartı destekliyor. Hafıza kartı desteği yok. Telefonun sağ tarafında ise şirketin kendi yazay zeka destekli asistanı Xiao AI‘yı başlatan AI düğmesi var. Sol tarafında ise ses kontrol tuşları ve güç tuşu yer alıyor.

Xiaomi Mi 9 Ekran Özellikleri

Xiaomi Mi 9 modelinde, su damlası çentikli bir 1080p çözünürlükte 6.39 inçlik Süper AMOLED ekran var. Panel, 402 ppi’de çok iyi bir yoğunluğu oluşturan 1.080×2.340 piksel çözünürlüğe ev sahipliği yapıyor.

Şu anda piyasa da bulunan en uzun ekranlardan birisi ile donatılan Mi 9, 19.5:9 en boy oranı sunuyor. Telefonun keskinliği sayesinde hemen hemen her türlü uygulamada üst düzey keyif alabilirsiniz.

Ekran, akıllı telefon dünyasında en sağlam camlardan birisi Corning’in en son çıkan Gorilla Glass 6 tarafından korunuyor. Telefonun genel olarak test sonuçları da oldukça ideal çıkmıştır. Genel olarak güneş ışığı kontrastı mükemmel ve AMOLED ekranından beklenilen bütün özelliklerin meyvesini veriyor.

Ekranın reklendirmesini ortama göre ayarlamanız mümkündür. Bundan dolayı varsayılan görünrüeme modunu seçerseniz, bazen renkler de çok fazla değişiklik görebilirsiniz.

Xiaomi Mi 9 Batarya Ömrü

Xiaomi Mi 9, genel olarak amiral gemilerinin bir çoğunda bulunan 3.300mAh batarya ile çalışıyor. Yükseltilen özelliği sayesinde hem kablolu hem de kablosuz hızlı şarjı destekliyor. Mi 9 ayrıca, Charge Turbo adı verilen 20W kablosuz ve 27W kablolu şarjı da destekler

Akıllı telefon ile birlikte gelen 18W şarj aleti bitmiş bir bataryayı yarım saat içinde %0’dan %45’e kadar doldurabiliyor. Tabi ki 20W’lık dah güçlü bir hızlı şarj cihazı alırsanız, bu durumu daha da hızlı hale getirebilmeniz mümkün.

Genel olarak donanımları göz önünde bulundurulduğunda iyi sayılabilecek batarya ömrü sunar. 91 saatlik bekleme süresi ile ideal bir kullanım ömrü var. Bunlara ek olarak 23sa 32dk 3G konuşma süresi, ortalam 10 saat internette gezinme ve son olarak yaklaşık 19 saat video oynatımı sunar.

Xiaomi Mi 9 Kamera Özellikleri

Yukarıda da belirttiğimi gibi Xiaomi Mi 9, şirketin ilk defa üçlü kamera kurulumu bulunan telefonudur. 12MP’lik görüntüleri 4 kat daha da netleştiren f/1.75 diyafram aralığına sahip 48MP ana kamerası var. Bir sonraki kamera ise 2x optik zoom yapan 16MP ultra geniş açılı kamera ve son olarak 12MP telefoto kamerası yer alıyor.

Varsayılan olarak geniş açılı kamera açılır. Ancak fotoğraflar 48MP sensörü aracılığıyla çekilir. 12MP’lik fotoğraf çeken telefon, doğrudan 4 kat netleştirme yaparak 48MP’lik bir görüntü elde eder.

Telefonun günlük kullanımında oldukça iyi kamerası performansı vardır. Çok fazla ayrıntı, etkileyici dinamik aralık, canlı ve doğru renkler, mükemmel kontrast ve genel olarak çok hoş sonuçlar elde edersiniz. Görüntüler sadece netleştirme eklendiği için çok fazla detay içerirler.

12MP telefoto kamera herhangi bir özel mod içermiyor. Ancak yine de çok fazla ayrıntı içeren harika görüntüler çekebiliyor. Son olarak ultra geniş açılı kamera ikisinden biraz daha düşük özelliğe sahip. Fakat sonuçlar yine tatmin edilebilir özelliktedir. Renkler hala güzel ve gürültü seviyeleri de göz ardı edilebilir.

Aşağıda kamera örneklerine göz atabilirsiniz.

Xiaomi Mi 9 Kamera Örnekleri 1 - 5

Xiaomi Mi 9 Yazılım Özellikleri

Mi9, Xiaomi amiral gemilerinde bulunan, Android 9 Pie destekli en son MIUI 10 arayüzüne sahiptir. Genel olarak özelliklerin birçoğu olduğu gibi kalırken, değişiklik daha çok kısayol hareketlerinde ve performans konusunda olmuştur.

Genel Android yazılımlarına benzemeyen arayüzü nedeniyle tam olarak kullanımına alışmanız birkaç saatinizi alabilir. Ancak öğrendiğizde sürekli olarak MIUI yazılımını kullanmak isteyeceksinizdir.

Tabi ki MIUI 10’da en çok dikkat çeken özellik görselleştirme oluyor. Tema mağazında bulunan binlerce temadan birisini uyguladığınızda, telefonun bütün arayüzünün değiştiğini farkedeceksiniz. MIUI 10 ayrıca genel olarak kısayol hareketlerine de görsel düzenlemeler eklemiştir.

Son Uygulamalar listesinin yanı sıra Resim içinde Resim modu ile gelişmiş yapay zeka geliştirmelerine sahip olursunuz. Mi 9 aynı zamanda Always-on display (Her Zaman Açık ekranı) desteğine sahiptir. Genel olarak hangi zamanlarda kullanacağınızı belirleyebilirsiniz.

Xiaomi Mi 9 Performans

Xiaomi’nin Qualcomm tarafından en son Snapdragon 855‘i destekleyen ilk küresel telefonudur. Snapdragon 855, yüksek kaliteli bir 7nm işlemine sahiptir. Bundan dolayı da önceki modele göre çok fazla güç ve verimlilik kazancı vaat ediyor.

Yeni yonga seti, 1.84GHz’de çalışan 1x ultra yüksek performanslı Kryo 485 Gold çekirdekli (Cortex-A76 türevi), 2.42GHz’de 3x yüksek performanslı Kryo 485 Gold ve 4x güç tasarruflu Kryo 485 ile 8 çekirdekli bir işlemci mimarisi kullanıyor.

Aynı zamanda Vulkan 1.1, HDR oyun oynamayı sağlayan Adreno 640 GPU var. Yeni geliştirmeleri sayesinde, önceke modeline göre %25 daha az güç kullanırken, 60 fps’de 4K HDR video kaydını destekliyor.

Akıllı telefonun performans değerlendirmesini aşağıdaki galeriye göz atarak inceleyebilir, kıyaslamalardan ne kadar puan aldığını görebilirsiniz.

Xiaomi Mi 9 Performans Testleri 1 - 4

Söz konusu 5G olduğunda, Snapdragon 855 yonga seti ile gelen telefon X50 modemini barındırmadığı için bulunmuyor. Ancak 2Gbps’ye kadar olan teorik indirme hızlarına sahip olması bir nevi bunu göz ardı etmenize yardımcı olur. Kısacası 5G desteklenmiyor.

Xiaomi Mi 9 ve son teknoloji ürünü Snapdragon 855 yongası, performans söz konusu olduğunda amiral gemisi statüsüne değer bir performans sergiliyor. Android dünyasının en hızlı telefonu şimdilik bu telefon oluyor. Bunlara ek olarak Adreno 640 GPU ise dünyanın en iyi video kaydı yapan telefonu olmasına olanak sağlıyor.

Genel Değerlendirme

2019 yılının amiral gemisi sezonunu başlatan Xiaomi, küresel pazar için tasarlanan Snapdragon 855 yonga setine sahip ilk telefonu piyasa sürdü. OLED ekranını genişletip arkasına üçüncü bir kamera ekleyerek daha başarılı bir telefon meydana getirdi.

Yaklaşık 500 Dolar civarındaki bir fiyat etiketine göre oldukça ideal bir telefon. Özellikle video kaydında dünyanın en iyisi iken, söz konusu yonga seti sayesinde de Android dünyasının en hızlı telefonlarından birisi.

Kulak girişi, su geçirmemezlik ve 5G desteğinin olmaması sizin için sorun değilse, şu anda dünyanın en iyi telefonlarından birisi olan Xiaomi Mi 9’u satın almaktan kaçınmayın. Tabi ülkemize ne zaman ne kadara gelir bilinmez ama, kesinlikle satın alınabilecek bir telefon.