Xiaomi, son yılların en gözde akıllı telefon markalarından bir tanesi. Sürekli olarak piyasaya yeni modeller sunan firma, son birkaç yıldır durdurulamaz bir yükseliş elde etmeye başladı. Markanın kısa süre önce açıklanan satış rakamları da bu durumu net bir şekilde özetliyor. Her geçen gün biraz daha büyümeye devam eden Xiaomi, şu sıralar ise yeni amiral gemisi akıllı telefon modelleri üzerinde çalışıyor. Markanın yeni amiral gemisi akıllı telefon modelinin ise Xiaomi Mi 9 olmasını bekliyoruz. Xiaomi Mi 9 için ortaya çıkan son bilgiler ise çok iddialı bir akıllı telefon göreceğimizi gösteriyor.

Xiaomi Mi 9 Kamerası Nasıl Olacak?

Kısa süre önce ortaya çıkan bilgiye göre Xiaomi Mi 9 akıllı telefonlarında iddialı bir kamera sistemi yer alacak. Telefonun tek arka kamera kullanıp kullanmayacağı bilinmiyor ancak arka kamera kısmında 48 MP değerinde bir kameraya yer verileceği söyleniyor.

48 MP değerinde arka kamerayla beraber gelmesi, Xiaomi Mi 9 akıllı telefonlarını sınıfının en iddialı modellerinden biri haline getirecek. Henüz marka tarafından yapılmış resmi bir açıklama olmasa bile, 48 MP değerinde kameranın sensör kısmında da Sony IMX586 veya Samsung Bright GM1 ile geleceği iddiası var.

Arka kamera kısmında böyle bir tercih yapılmasının dışında, ön kamera bölümünde de özel bir teknolojiye yer verileceği iddiası var. Netlik kazanmış değil ancak ön kameranın da selfie özel kamerası olmasının yanında 3 boyutlu yüz tanıma sunması bekleniyor.

AMOLED ekran, 8 GB RAM bellek Snapdragon 855 gibi artılarıyla beraber gelecek olan yeni amiral gemisi akıllı telefonlarının tüm bu özelliklerinin kesinlik kazanacağı tanıtımın ne zaman yapılacağı ise bilinmiyor. Fakat bu sürenin çok uzun olmayacağını düşünüyoruz.