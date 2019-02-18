Xiaomi Mi 9 Kamerası Yaş Tahmini Özelliği ile Geliyor!

Xiaomi, geçen yaptığı bir açıklama Mi 9 amiral gemisini 20 Şubat’ta piyasaya süreceğini açıkladı. İlginç bir şekilde raslantısal olduğu düşünülen tarihte, aynı zamanda Samsung da Galaxy S10 serisini tanıtacak. Şüphesiz Samsung’un kozu S10’ların yapı kalitesi ve tasarımı olacak.

Buna karşılık ise Xiaomi, Samsung’dan farklı olarak son bir haftadır amiral gemisi hakkında birçok ayrıntıyı paylaştı. Hatta Xiaomi, Mi 9 modelinin küresel olarak erişilebilir olacağını doğrulamak için ayrıntıları resmi Twitter sayfasında yayınladı.

En son ayrıntı ise Xiaomi’nin kurucu ortağı ve Başkan Lin Bin’den geldi. Yeni kamera özelliklerine dikkat çekerek, Mi 9’un yeni Güzellik modunun yeteneklerine değindi.

Ayrıntılara göre Xiaomi, Mi 9’un Güzellik moduna yeni bir algoritma ekledi. Bu algoritma, kısaca yaş tahmini olarak adlandırılabilir. Özellikle bebekleri tanıma ve cildi gençleştirme yeteneğini beraberinde getirecek. Böylece ebeveyn ve çocukların grup fotoğrafı çekildiğinde cilt tamamen bebek gibi görünecek.

Ayrıca Mi 9 güzellik özelliği, farklı cinsiyetlere göre de ele alacak. Böylece erkek ve kadınlar, farklı pozlama noktasından üst düzey güzelleştirilmiş fotoğraflar elde edecek. Ek olarak Lin Bin, Mi 9’un kızlar için özel olarak tasarlanmış akıllı bir zayıflatma özelliğine sahip olacağını açıkladı.