Xiaomi Mi 9 Lite Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi Mi 9 Lite akıllı telefonları için özellikler ve çıkış tarihi açıklaması geldi. Xiaomi Mi 9 Lite ne zaman tanıtılacak?

Xiaomi, akıllı telefon yarışında aldı başını gitti. Kendi alt markalarını oluşturan Çinli dev, sürekli yeni akıllı telefon modellerini tanıtmaya devam ediyor. Markanın bu noktada yeni bir akıllı telefonunun daha geleceği ortaya çıktı. Bu kez gelecek olan akıllı telefon Xiaomi Mi 9 Lite olacak.

İddialı özelliklere sahip olması ve fiyat rekabetinde öne geçmesi beklenen Xiaomi Mi 9 Lite akıllı telefonlarının özelliklerinin neler olduğu da ortaya çıkmış durumda. Telefonlar için beklenen detaylar, ne derece ilgi çeken bir model göreceğimizin kanıtı.

Xiaomi Mi 9 Lite Özellikleri Neler Olacak?

Yeni akıllı telefon modellerinde dikkat çekecek olan ilk kısım tabii ki tasarım olacak. Yine değişken renkli bir arka panel bulunduracak olan akıllı telefonun, arka panel üzerinde üst üste sıralı olan 3 kamera kullanması söz konusu olacak. Üst üste sıralı olan 3 arka kameranın özel bir alanla değil, direk olarak dikine konumlandırılmış bir şekilde geleceğini belirtelim.

Bunun yanında ön kısımda yine su damlası çentik alanı kullanıldığını göreceğiz. Su damlası çentik alanı ve etrafında yer alan çerçevesiz yapı da yine dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor. Ancak telefonların bu tasarımının biraz da standartları yansıttığını söylemeden geçmeyelim.

Teknik Özellikler

Aslında tasarıma pek yabancı değiliz. Fakat asıl mesele Xiaomi Mi 9 Lite modelinin teknik özellikleri kısmında karşımıza çıkacak. Telefonun işlemcileri kısmında Snapdragon 710 serisi karşımıza çıkıyor. Yeni seri işlemciler, 2.2 GHz hızında çalışacak.

10 nm üretim sürecinden geçen işlemcilerin performansını destekleyecek olan RAM miktarı ise 6 GB ve 8 GB olacak. Ana modelde 6 GB RAM kullanılacak ancak biraz daha üst olarak gelecek olan modelde 8 GB RAM olacak.

Ekran bölümüne geçtiğimiz zaman ise yine 6.39 inçlik bir panel kullanıldığını göreceğiz. Çentik alanı sayesinde zaten geniş olacak olan panel, 1080 X 2340 piksel çözünürlük değerine sahip olacak ve ekrandan parmak izi okuması da mümkün olacak.

Son olarak kamera kısmından söz etmek gerekiyor. Kamera kısmında da yine 48 MP + 8 MP + 2 MP kamera diziliminin sunulduğunu göreceğiz. Ön kısımda ise 32 MP değerinde tek bir kamera kullanılacak.

Tüm bu özelliklerle beraber yeni modelin tanıtım tarihi 16 Eylül olarak açıklandı. Fiyatların henüz belli olmadığını ekleyelim. Fakat tanıtıma çok uzun bir süre kalmadığını söyleyebiliriz.