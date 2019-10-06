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Xiaomi Mi 9 Lite Türkiye Fiyatı Açıklandı

Xiaomi Mi 9 Lite akıllı telefonları için teknik özellikler sonrası fiyatlar ortaya çıktı. Xiaomi Mi 9 Lite akıllı telefonlarında dikkat çeken fiyatlar nasıl?

By İbrahim Kızılırmak

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Xiaomi Mi 9 Lite

Yeni akıllı telefonlar içerisinde dikkat çeken modellere sahip olan Xiaomi, bu alanın aranan markalarından biri haline geldi. Markanın sürekli olarak yeni bir akıllı telefon tanıtması da bir hayli ilgi çekmesini sağlıyor. Son olarak Xiaomi Mi 9 Lite modellerinin tanıtıldığını görmüştük.

Yeni akıllı telefon modellerinde nasıl özelliklere yer verileceği konusunda beklenen tanıtım da çok kısa bir süre önce gerçekleştirilmişti. Tanıtımın hemen arkasından bu kez söz konusu akıllı telefon modelleri için fiyatlar ortaya çıkmıştı. Fiyat performans serilerinin en iyi örneklerinden biri olan Xiaomi Mi 9 Lite modeli için bu kez ise Türkiye fiyatı açıklandı. Hemen Xiaomi Mi 9 Lite Türkiye fiyatına bakalım.

Xiaomi Mi 9 Lite Türkiye Fiyatı

Yeni akıllı telefonların ülkemizde amiral gemisi akıllı telefon modellerine iyi bir alternatif olacağını söylemek yanlış olmaz. Amiral gemisi modellerini aratmayacak özelliklerle beraber telefonların 64 GB versiyonu 2.599 TL ile satışa çıkarıldı.

64 GB versiyon için yapılan bu açıklamanın hemen sonrasında ise 128 GB versiyon için de fiyatlar açıklandı. 128 GB versiyon için istenen fiyat ise 2.799 TL oldu. Her iki modelin de fiyat aralığının başarılı olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Xiaomi Mi 9 Lite

Merak edenler için Eylül ayında tanıtıma çıkan akıllı telefonların özelliklerini de hatırlayalım. Yeni akıllı telefonlar 6.39 inçlik bir ekranla beraber geliyor. Telefonun ekranında Gorilla Glass 5 camları kullanılıyor. Super AMOLED ekran teknolojisinde olan panellerin çözünürlük değeri ise 1080 X 2340 piksel olarak açıklandı.

600 nitlik parlaklık değerine sahip olan akıllı ekranların en boy oranı da oldukça başarılı. Telefonların %85.8 ekran gövde oranı var. Yeni model teknik kısımda da başarılı bir seri. Xiaomi Mi 9 Lite akıllı telefonlarına Snapdragon 710 işlemcileri bulunuyor. Orta segment amiral gemisi işlemcilerinden biri olan yeni işlemcilerin yanında 6 GB RAM bellek miktarına da yer veriliyor.

Xiaomi Mi 9 Lite

48 MP ana kamera ve 8 MP ile 2 MP destekleyici kameraları bulunan akıllı telefonun 64 ve 128 GB olmak üzere iki farklı depolama alanı seçeneği var.

Bu özelliklerle beraber Xiaomi Mi 9 Lite akıllı telefonlarının şu an için ülkemizde de satışa çıktığını belirtelim. Telefonların ülkemiz satışlarının ne kadar ilgi göreceği ise başka bir merak konusu. Muhtemelen amiral gemisi modellerine rakip olarak gelecek modelin fiyatı, bu serinin tercih edilmesini sağlayacak.

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