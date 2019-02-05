Xiaomi Mi 9 Modeli Hakkında Yeni İddialar!

Birkaç gün önce sızdırılan bir görüntü de, Xiaomi Mi 9 akıllı telefonuna ait canlı bir çekim yer alıyordu. Görüntüler, Mi 9 olduğu düşünülen akıllı telefonun üçlü kamera kurulumuna sahip olduğunu ve arkasında parmak izi tarayıcısının olmadığını ortaya çıkardı.

Bu gün ise farklı bir görüntü daha yayınlandı ve bunun da Mi 9 akıllı telefonuna ait olduğu iddia ediliyor. Ancak ilk sızan görüntü ile arasında büyük bir fark var. Yayılanan fotoğraf Mi 9 telefonun prototip halindeki görünümünü açığa çıkarıyor.

Mi 9 prototipinde de üçlü kamera düzeni var ve sızdırılan diğer canlı görüntüyle aynı konumda yer alıyor. Kameraya ek olarak, bir parmak izi tarayıcı için kesilmiş bir delik yer alıyor. Bu Mi 9’un iki versiyonu olduğu anlamına mı geliyor? Evet.

Birinin Explorer sürümü olacağı bildirildi ve Mi 8 gibi, normal Mi 9 ve Mi 9 Explorer Sürümü arasında da önemli farklılıklar bekleniyor. Mantıklı bir açıklama yapmak gerekirse ekran içi parmak izi tarayıcısını Mi 9 Explorer sürümünde olabilir.

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Arka panelinde ise parmak izi bulunan diğer sürüm ise Standart Mi 9 modeline ait olma ihtimali var. Telefonu sızan görüntülerinin ardından gözler Çin medyasına yöneldi. Kısa süre içerisinde çok daha fazla özelliğin gün yüzüne çıkması tahmin ediliyor.