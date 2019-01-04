Xiaomi, bu yılın ilk çeyreğinde Mi Mix 3 5G sürümü telefonunu piyasaya sürecek. 5G destekli sürüm, Snapdragon 855 yonga seti ile çalışacak. Mi Mix 3 5G sürümünden sonra piyasaya sürülmesi beklenen ikinci Snapdragon 855 destekli telefon ise Xiaomi Mi 9 modeli olacak. Çin’den gelen bir sızıntı, akıllı telefonun teknik özellikleri ve fiyatlandırması hakkında oldukça yeni bilgileri gün yüzüne çıkardı.

Çin kaynağına göre Xiaomi Mi 9, OnePlus 6T modeli gibi bir su damlası çentikli ekran tasarımına sahip. 19.5:9 en boy oranı ve fullHD+ çözünürlük ile 6.4 inç AMOLED ekrana sahip olması bekleniyor. Muhtemelen ekran içi parmak izi tarayıcı olması bekleniyor. Telefonun boyutları ise 155x75x7,6 mm olacak.

Telefonun işlemcisi ise Snapdragon 855 yonga seti olacak. Aynı zamanda kaynak, 5G bağlantısı sunan X50 LTE modem içermediğini açıkladı. Bunun yerine Snapdragon 855, X24 LTE modem ile donatılmış olarak geliyor. Telefona 3.500mAh’lık batarya güç sağlayacak. Cihazda kablosuz şarj desteği yoktur. Ancak, 32W hızlı şarj için destek taşıyacaktır.

Yakın tarihli bir raporda Xiaomi Mi 9 modelinin üçlü arka kamera kurulumu ile gelen ilk akıllı telefon olacağı iddia edilmişti. Yeni rapor ise, Mi 9’un üçlü kamera kurulumunda ise birincil sensör olarak 48 megapiksel Sony IMX586, 12 megapiksel ikincil sensör ve bir 3D ToF kamerası içereceğini ortaya koydu. Selfie konusunda ise, 24 megapiksel IMX576 sensörünü bünyesinde barındıracak.