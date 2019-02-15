Xiaomi Mi 9 Özellikleri Netlik Kazanıyor!

Xiaomi‘nin 2019 yılında en çok ses getirescek cihazlardan birisi olarak nitelendirilen Xiaomi Mi 9 modelinin özellikleri netlik kazanıyor. 20 Şubatta tanıtılması beklenen cihazın geçtiğimiz günlerde bazı canlı görüntüleri sızdırılmıştı.

Sızdırılan görüntülerde akıllı telefonun üçlü kamera kurulumunun varlığı netleşti. Bugün ise Xiaomi’nin CEO’ları Jun ve Yuan, Xiaomi Mi 9’un Snapdragon 855 mobil platformu tarafından destekleneceğini doğruladı.

Yayınlanan son raporlarda, Battle Angel koduna sahip Xiaomi Mi 9’un yılın en iyi amiral gemisi telefonlarından birisi olduğu ifade edilmişti. Muhtemelen Xiaomi Mi 9 modeli, Snapdragon 855 yonga setine sahip Çin’deki ilk akıllı telefon olabilir. Yuan ile yapılan son sohbet videosunda, Jun ayrıca Xiaomi Mi 9’un çok renkli bir cihaz olduğunu da ima etmiştir.

Dün ise Jun tarafından, Mavi ve Mor renk çeşitlerinin holografik yansılamalı teknik çizimlerini paylaşmıştı. kısacası Mi 9’un eşsiz renklere sahip olduğunu doğruladı. Bunun sebebi ise nano seviye lazer oyma holografik teknolojisi ve çift katmanlı nano kaplama ile üretildi.

Xiaomi Mi 9’un 6,4 inçlik su damlası çentikli bir ekran ile gelmesi bekleniyor. Ekran içi parmak izi tarayıcı da olacak. 27W hızlı şarjı destekleyebilen 3.500mAh batarya kapasitesine ev sahipliği yapacak.

Aşağıda yer alan teknik çizimlerden telefonun eşsiz görünümüne göz atabilirsiniz.