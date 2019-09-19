Xiaomi Mi 9 Pro 5G Oyun Telefonları Arasına mı Girecek?

24 Eylül’de Çinli teknoloji devi Xiaomi‘nin Çin’de Xiaomi Mi 9 Pro 5G akıllı telefonun piyasaya sürmesi bekleniyor. Lansmanın yakınlaşması ile şirket tarafından yapılan açıklamalar da artmaya başladı.

Şirket tarafından yayınlanan son posterde Xiaomi Mi 9 Pro 5G’nin yeni Qualcomm Snapdragon 855 Plus yonga seti ile çalıştırılacağı onaylandı. Ayrıca, aynı tanıtım posteri aynı zamanda akıllı telefonun 1.127mm2’lik bir ısı dağıtım alanına sahip özel bir XL VC Sıvı Soğutma modülüyle geleceğini de ortaya koymaktadır.

5 katmanlı grafit, yüksek termal bakır folyo ve CPU çekirdek sıcaklığını 10.2 derece azaltacak. Bu da üç boyutlu soğutma sistemi sunacak bir termal jele dönüşecek. Böylece telefonun daha iyi oyun deneyimi sunması bekleniyor.

Ek olarak farklı bir tanıtım posteri aracılığıyla, telefonun daha güçlü bir titreşim hissi ortaya çıkarmak için ısmarlama bir “haptik lineer motor” ile geleceği de teyit edilmiştir. Tıpkı mekanik gibi 10ms’lik bir start-stop hızına sahip dokunsal geri bildirim tuş takımı gibi bir özellik. Bu Titreşim HD özelliği ile, telefonun 4 boyutlu sürükleyici bir oyun deneyimi sunması bekleniyor.

Daha önce, şirket Mi 9 Pro 5G akıllı telefonun 40W kablolu hızlı şarj, 30W kablosuz hızlı şarj ve 10W ters şarj desteğine sahip olacağını açıklamıştı. 30W Süper Kablosuz Flaş şarjının şirket tarafından 4.000mAh pili 25 dakikada %50’ye kadar şarj ettiği paylaşılmıştı. Tam dolumun ise yaklaşık 69 dakika sürmesi bekleniyor.