Xiaomi Mi 9 Pro 5G Özellikleri Netleşiyor!

Xiaomi, 24 Eylül’de Çin’de bir açılış etkinliğine ev sahipliği yapacak. Etkinlikte şirketin, kendi pazarında 5G’ye sahip ikinci akıllı telefonu olan Mi 9 Pro 5G gibi birkaç ürünü tanıtması bekleniyor.

Çin’deki resmi tanıtım öncesinde şirket, Weibo’da telefonun şarj etme özellikleriyle ilgili bazı önemli ayrıntıları gösteren yeni bir tanıtım posterini paylaştı. Xiaomi, Mi 9 Pro 5G’nin Mi Charge Turbo ile birlikte üçlü hızlı şarj etme özelliğine sahip olduğunu doğruladı.

Akıllı telefon 40W kablolu hızlı şarj, 30W kablosuz hızlı şarj ve 10W ters şarj desteğine sahip olacak. 30W Süper Kablosuz Flaş şarjının şirket tarafından da bir açıklaması yapılmıştı. 4.000mAh bataryayı 25 dakikada %50’ye kadar şarj ettiği ve tam olarak doldurmasının yaklaşık 69 dakika sürüyor.

Ek olarak, telefon aynı zamanda 10W ters kablosuz şarjı da destekliyor. Bu yıl şirketten ters kablosuz şarjı destekleyen ilk amiral gemisi oldu. Bu, telefonun diğer cihazlara güç sağlamak için kullanılabileceği anlamına gelir.

Mi 9 Pro 5G’nin 6.39 inçlik bir ekrana sahip olacağını ve 12GB RAM ve 512GB dahili depolama birimiyle birleştirilmiş Snapdragon 855 Plus tarafından destekleneceği onaylanmıştı. Akıllı telefonun 4.000mAh batarya ile gelmesi bekleniyor.