Xiaomi Mi 9 Pro 5G Parçalara Ayrıldı – İşte Telefonun İç Donanımı!

En ucuz 5G destekli akıllı telefon olan Xiaomi Mi 9 Pro 5G'nin iç donanımı da oldukça ilgi çekici detaylara sahip...

Xiaomi kısa süre önce kendi pazarında iki yeni akıllı telefon tanıttı – Mi 9 Pro 5G ve Mi Mix Alpha. Xiaomi Mi 9 Pro 5G, Çin pazarında satın alınabilecek en ucuz 5G akıllı telefon oldu.

Artık şirket, akıllı telefonun içinde ne olduğunu gösteren telefonun iç donanımlarını paylaştı. Sıvı soğutma teknolojisi gibi bazı şeylerin nasıl çalıştığını ortaya çıkaran Mi 9 Pro 5G’nin görüntüleri oldukça çekici detaylarla karşımıza geliyor.

Cihaz açıldığında, kablosuz şarj desteği için 30W’lık bir özel çip olduğunu görüyorsunuz. Hemen yanında anakart içine gömülü ısı dağılımını gösteren grafit kaplı daha geniş bir alan söz konusu.

Ayrıca, kamera kenarısızdırmazlığı sayesinde telefonun hava geçirmez şekilde kapatıldığı görülmektedir. Kamera sensörlerine gelince, 12 megapiksel portre objektifi ve 16 megapiksel süper geniş açılı objektif ile birleştirilmiş Sony’nin 48 megapiksel birincil sensörü var. Ön tarafta, AI tabanlı güzelleştirme özellikleri için desteğe sahip 20 megapiksellik bir enstantane elde edersiniz.

Mi 9 Pro 5G, yeni tanıtılan 5G ana bant ve RF çipini taşıyan iki katmanlı tasarıma sahip bir anakart ile birlikte gelir. Şirket ayrıca, tıklandığında hassas geri bildirim için 10ms çalışma ve frenleme süresi sunabilen yatay doğrusal motor kullandı.

Cihaz, telefonun dahili alanının çoğunu kaplayan 4.000mAh batarya ile çalışıyor. Soğutma sistemine gelince, verimli bir boyutsal soğutma sistemi için 5 kat grafit, yüksek iletkenlikli bakır folyo ve termal jel içeren süper büyük bir VC ıslatma plakasına sahiptir.

Xiaomi’ye göre, bu sistemi kullanarak, akıllı telefonun çekirdek sıcaklığı, 5G desteğine sahip soğutma ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan 10.2 derece azaltılabilir. Kısacası telefonun dış donanımı kadar iç donanımı da oldukça ilgi çekici duruyor.